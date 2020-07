Dinamo najavio Ligu prvaka u Rijeci, lokosi tvrde: Mi igramo u Kranjčevićevoj i Maksimiru!

Još ne znam hoće li Sammir biti spreman za zadnje dvije utakmice, a ako moram birati, radije bih osvojio Kup nego drugo mjesto, kaže trener Lokomotive Goran Tomić

<p>Iza nas je sezona iz snova. Mi smo se prema svim predviđanjima trebali s Goricom boriti za peto mjesto, na polusezoni smo bili šesti, a sad nas u sedam dana očekuju dva velika finala, kaže trener Lokomotive <strong>Goran Tomić </strong>(43). </p><p>Da, pred lokosima su do kraja sezone još samo dvije utakmice, borba za Ligu prvaka i finale Kupa. Goran Tomić sa svojim je igračima kreirao pravo čudo, <strong>Lokomotiva </strong>već mjesecima igra najljepši nogomet u Hrvatskoj...</p><p>- Stvarno, svojim igračima skidam kapu, ovo je fantazija od sezone. Promovirali smo mlade igrače, napravili transfer Myrta Uzunija u Mađarsku, a još je dosta naših igrača pred transferom. Zadnje dvije utakmice ovise o tome hoćemo li sezonu ocijeniti s 5 ili 5+.</p><p>Kako motivirati igrače za finiš sezone?</p><p>- Ma svi znamo što nam nose ove dvije utakmice, tu nećemo imati nikakav problem motivacije. Pa mi igramo za kvalifikacije za Ligu prvaka, a onda i za trofej. Što bih ja radije? Kad bih morao birati, radije bi osvojio Kup. To je ipak trofej, to se pamti. Vidjet ćemo, imamo otvorene šanse i za<strong> Ligu prvaka</strong> i za Rabuzinovo sunce.</p><p>Hoće li zbog finala Kupa u <strong>Osijeku </strong>biti kakvog odmaranja?</p><p>- Ma kakvi, pa od te utakmice do finala Kupa ima sedam dana, sasvim dovoljno vremena za regeneraciju. Idemo kao do sada, u svakoj utakmici na pobjedu. Tako ćemo zaigrati u Osijeku, ali i u finalu Kupa.</p><p>U Gradskom vrtu neće biti kalkuliranja, i jedni i drugi za Ligu prvaka trebaju pobjedu...</p><p>- Da, stvarno smo došli do nevjerojatne završnice prvenstva, Rijeka je pobjedom na <strong>Poljudu </strong>sve dodatno zakomplicirala. Sada ni Osijeku ni nama nije dovoljan jedan bod za to drugo mjesto, tu ćemo trebati pronaći najbolju taktiku za taj dvoboj. Ni Osijeku neće biti lako, igraju doma, moraju pobijediti, bit će to pravi spektakl.</p><p>Hoće li vam za tu završnicu sezone biti spreman <strong>Sammir</strong>?</p><p>- Vidjet ćemo. No, vraća nam se <strong>Tolić</strong>, vrlo blizu povratka je i Petrak, sigurno ćemo biti u dosta boljem kadrovskom stanju nego što je to bilo protiv Gorice.</p><p>Lokomotiva je ove sezone ostala bez Ivanušeca (Dinamo) i Datkovića (s Huescom ušao u španjolsku Primeru), a kroz godinu napravila još tri velika transfera. <strong>Lirim Kastrati i Fran Karačić</strong> odlaze u Dinamo, Myrto Uzuni u <strong>Ferencvaros</strong>...</p><p>- To je način rada u Lokomotivi, svake godine je ista priča. Ali, sve ovo je velika satisfakcija za mene i moj stožer, iza nas je stvarno dobra sezona. I lani smo u sezonu krenuli s potpuno novom, redizajniranom momčadi, puno je tu bilo anonimaca, pa vidite gdje smo sada. Osobno bih bio najsretniji kada bi zadržali ovu momčad, pa se još i pojačali, ali Lokomotiva živi od prodaje, to je svima jasno.</p><p>A vaša budućnost? Koncem ove sezone ističe vam ugovor s <strong>Lokomotivom</strong>, ostajete li i dogodine na Kajzerici ili...?</p><p>- Stvarno sada ne razmišljam, niti imam vremena za razmišljati, o novoj sezoni. Kod nas vlada potpuni fokus na ove dvije ključne utakmice sezone, idemo to odraditi kako treba, pa onda vidjeti što nam donosi budućnost - završio je <strong>Tomić</strong>.</p><p>E sad, ključno pitanje cijele priče je gdje će Lokomotiva sljedeće sezone igrati svoje europske utakmice. Te stvari nam je pojasnio <strong>izvršni direktor Lokomotive Dennis Gudasić</strong>.</p><p>- Lokomotiva će, bez obzira radi li se o 2. pretkolu Lige prvaka ili 2. pretkolu Europske lige, tu utakmicu igrati u Kranjčevićevoj ulici. I to je jedino europsko kolo koje prema Uefinim standardima možemo igrati u Kranjčevićevoj ulici. Za sve daljnje faze natjecanja mi smo već prijavili Maksimir - kaže nam <strong>Gudasić</strong>.</p><p>Zanimljivo je i to pitanje europskog licenciranja. Kako će se europske kvalifikacije igrati bez prisustva gledatelja, postoji velika mogućnost da predstavnici <strong>Uefe </strong>malo popuste, pa brojnim klubovima dopuste nastupe na vlastitim stadionima, bez obzira na standarde. Tu bi svakako profitirala <strong>Lokomotiva </strong>koja bi onda mogla i neku daljnu fazu natjecanja igrati u Kranjčevićevoj ulici.</p><p>Također, zanimljivo je kako su lokosi za 'drugi stadion' prijavili <strong>Maksimir</strong>, dok 'modri' u slučaju plasmana u Ligu prvaka najavljuju kako bi elitno natjecanje igrali na - <strong>Rujevici</strong>. Puno je tu nejasnoća, puno upitnika. Iz Lokomotive su već potrebnu dokumentaciju poslali Uefi, sada se čekaju povratne informacije. U svakom slučaju, tri kluba (Rijeka, Dinamo i Lokomotiva) ne bi mogla igrati Europu na jednom stadionu, u ovom slučaju na <strong>Rujevici</strong>. </p><p> </p>