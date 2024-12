Dinamo napravio Celticu što su samo još dva kluba! Britanski mediji: 'Zagreb je bio opasan'

Dinamo i Celtic podijelili su bodove u šestom kolu Lige prvaka u utakmici koja je završila bez golova pred 18.000 gledatelja na Maksimiru. Oba su se kluba nadala boljem rezultatu, ali remi im nije znatno urušio šanse za prolaz u drugu fazu natjecanja. Celticu je ovo tek treća utakmica u zadnjih godinu dana u kojoj nije zabio gol, uz Hearts u prvenstvu i Atalantu u Ligi prvaka.

Pokretanje videa... 00:41 Tunel na Maksimiru

Škotski mediji priznali su kako je Dinamo bio malo bolji tijekom susreta na Maksimiru, ali nekako osjećaju kako su propustili priliku u Zagrebu.

"Na kraju sam oduševljen bodom jer je Dinamo izgledao opasno, pogotovo onaj udarac glavom (Pjace, op.a.). Bila je to dobra obrana Schmeichela kakvu biste očekivali. Ali da je otišlo u bilo koju stranu, bio bi u opasnosti. Celtic nije igrao dobro u drugom poluvremenu, nedostajalo je ritma i tečnosti, ponekad je bilo previše oklijevanja i uhvatili su ih s loptom. To je omogućilo Zagrebu da krene u kontru i svaki put kad bi to napravili izgledalo je kao da nešto mogu stvoriti", piše bivši golman Celtica Pat Bonner za BBC.

"Cijeli smisao ovog prvog kruga je da se kvalificiraš dalje i to im dobro ide. Celtic izgleda spremno za nokaut fazu. Uzbudljive stvari dolaze", smatra još jedan bivši golman Celtica Joe Hart.

"Utakmica nije bila sadržajna sa samo tri udarca u okvir gola tijekom 90 minuta. Domaćin je imao najbolju priliku u drugom poluvremenu kada je Scmheichel sjajno obranio dobar udarac Marka Pjace. Celtic je imao samo jedan udarac, a ovo je bod koji mu ide u korist više nego Dinamu. Ali obje su strane propustile odličnu priliku za plasman u nokaut fazu Lige prvaka. Dinamo je sada na šest utakmica bez pobjede u svim natjecanjima, a Celtic je bez poraza u posljednjih 14 utakmica", piše škotski Sun.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši branič Cetlica Johan Mjallby (53) smatra kako je škotski prvak kontrolirao utakmicu.

"Dvije uzastopne utakmice u Ligi prvaka u gostima bez primljenog gola. Celtic je zaista kontrolirao utakmicu. Možda je mogao više otvoriti Zagreb s boljim protokom lopte."

Bivši trener Celtica Neil Lennon smatra kako je bod pozitivan.

- Oštro je reći da je ovo bila propuštena prilika. Uzeli smo bod u gostima. Celtic nije bio najbolji, ali bili su komotni. Young Boysi nam dolaze u goste - rekao je za TNT Sports.