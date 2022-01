Dinamo je stigao i do druge pobjede na pripremama u Rovinju, poslije slavlja nad Olimpijom(2-0), Zagrepčani su srušili (4-2) i Koper. Strijelci u pobjedi "modrih" bili su Bulat, Andrić, Špikić i Bočkaj, a Željko Kopić ovoga je puta provjerio 22 igrača, svi su dobili po jedno poluvrijeme. U igri Dinama svidjeli su se Bulat, Ivanušec, Menalo, Špikić, Oršić...

Dinamovci su današnji dvoboj odigrali s crnim florom na ruci u čast preminulom Stjepanu Lamzi, a utakmica je započela minutom šutnje. Željko Kopić opet je zaigrao u formaciji s tri centralna braniča, dok je u gostujućim redovima zaigrao bivši igrač "modrih" Marko Đira, a tu je bio i bivši "lokos" Karlo Bručić.

Zagrepčani su nešto slabije otvorili dvoboj, već u 7. minuti Jašaragić je izašao sam na Zagorca, ali loptu poslao pored gola. Dinamo je pak uzvratio ranim pogotkom, Ivanušec je s ruba kaznenog prostora proigrao Bulata koji snažnim udarcem s 10-ak metara pogađa za vodstvo hrvatskog prvaka. Ali, "modri" su vodili samo četiri minute, već u 15. minuti bilo je 1-1.

Slovenci su izjednačili poslije prekida s desne strane, najviši u skoku bio je Colley koji je glavom pored Theophilea pogodio za 1-1. Dinamo je u prvom dijelu najviše prijetio preko Ivanušeca, Menalo je bio prilično aktivan na lijevom boku, a u veznoj liniji još jednom se svidio Bulat. I baš je mladi veznjak asistirao za drugi gol Dinama, Bulat je ubacio s desne strane, a Andrić glavom iznenadio suparničkog vratara Adama.

Željko Kopić u nastavku je promijenio cijelu momčad i Dinamo je u tom periodu nešto ozbiljnije zagospodario terenom. Dario Špikić iskoristio je jednu pogrešku slovenskih braniča, pa prizemnim udarcem s ruba kaznenog prostora povisio vodstvo "modrih" na 3-1. No, Koper je opet samo nekoliko minuta kasnije poentirao. Mladi Čeh Kubala neobranjivo je pogodio za 3-2.

U samom finišu Dinamo je zabio i četvrti gol, poslije lijepe solo-akcije s lijeve strane poentirao je Bočkaj. I tako zabio prvijenac u modrom dresu. U prvom poluvremenu posebno se svidio Bulat (gol i asistencija), a uz njega su dobre role pružili Ivanušec, Menalo i Andrić, dok su u drugom dijelu ipak malo odskočili Špikić, Mišić i Oršić.

Strijelci: 1-0 - Bulat (11), 1-1 - Colley (15), 2-1 - Andrić (42), 3-1 - Špikić (59), 3-2 - Kubala (66), 4-2 - Bočkaj (90).

Dinamo (3-4-1-2): Zagorac - Theophile, Lauritsen, Franjić - Ristovski, Gojak, Bulat, Menalo - Ivanušec - Andrić, Jurić (drugo poluvrijeme: Livaković - Perić, Šutalo, Dilaver - Špikić, Ademi, Mišić, Bočkaj - Tolić - Petković, Oršić).

Koper: Adam, Rajčević, Žužek, Vošnjak, Bručić, Đira, Guberac, Oštrek, Parris, Jašaragić, Colley (još su igrali: Karajbić, Noveoselec, Tičić, Rudonja, Grudina, Bešir, Krajinović, Osuji, Cukjati, Kubala).

- Cilj je bio da se dobro istrčimo, pokušamo što više igrati na način koji mi to želimo, držimo posjed lopte. I željeli smo odraditi te neke stvari koje trener zahtjeva od nas. Trudili smo se, dali sve od sebe, evo moja strana terena je praktički bila zaleđena - rekao je za HNTV poslije utakmice Petar Bočkaj, pa dodao:

- Osjećam se odlično, pun sam samopouzdanja, želim pokazati sve što znam, kako zbog momčadi, tako i zbog sebe. Marljivo radimo iz dana u dan kako bi spremni i na najbolji način dočekali početak sezone.

Marko Tolić odigrao je kvalitetnih 45 minuta...

- Zadovoljan sam, sigurno da u pripremama nije lako igrati kada su vam teške noge, ali bitno je da uigravamo mehanizme koje trener zahtjeva od nas. Imamo sve preduvjete da navijači i u nastavku sezone gledaju odličan Dinamo - poručio je Marko Tolić kojeg navijači žele više vidjeti na terenu:

- Tu podršku navijača mi je bilo zanimljivo pratiti, iza mene je polusezona u kojoj nisam igrao koliko sam htio. No, i dalje sam fokusiran samo na Dinamo, vidjet ćemo što će donijeti pripreme, ali nadam se ostanku u plavom dresu. Među nama vlada sjajna atmosfera, na terenu, u svlačionici ili hotelu, svejedno. Želimo na proljeće pokazati lijep, ofenzivan i lepršav nogomet, optimisti smo da će to biti bolje nego u prvom dijelu sezone.

Željko Kopić upisao je drugu pobjedu na ovim pripremama...

- Zadovoljan sam, imali smo dobar intenzitet i energiju, odradili puno kvalitetnih akcija. No, ima još stvari na kojima moramo raditi. Primljeni gol iz prekida? To je nogomet, bitna nam je ta defenzivna stabilnost, ali loše smo reagirali u tom prekidu. To je sve dio priprema - poručio je Željko Kopić, pa dodao:

- I ovoga tjedna ćemo još raditi na kondiciji, kada krene prvenstvo za to nećemo imati prostora. U srijedu imamo sljedeću utakmicu, po povratku u Zagreb nas čeka još jedna, ravnomjerno ćemo i dalje dijeliti minutažu. Želimo početak HNL-a dočekati zdravi, spremni i s jasnom idejom igre.