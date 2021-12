Na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine GNK Dinama prezentirani su sportski rezultati u 2021. godini, a na dnevnom redu jedna od tema bila je i izgradnja novog stadiona.

- Ideja za novi stadion prihvaćen je od strane grada. Ako čekamo skrštenih ruku, Dinamo uskoro neće moći igrati na Maksimiru. Ako klub nema adekvatan stadion, morat će prestati igrati. Mi ne odustajemo od naših ciljeva već smo išli sami pripremiti plan prema kojem bismo samostalno realizirali ideju - rekao je predsjednik Mirko Barišić pa dodao:

- Mislim da mi imamo snage za to, čekamo da grad da zeleno svjetlo. Dinamo je jedan od rijetkih klubova, osim Rijeke, koji bi vlastitim sredstvima napravio svoj stadion. Očekujemo sastanak s predstavnicima grada do kraja godine. Trebamo riješiti i pitanje nove lokacije na kojoj bi Dinamo igrao kroz to vrijeme izgradnje novog stadiona te da se omogući za to vrijeme trening kamp za Dinamovu školu. Bez grada to ne možemo napraviti. Za 3-4 godine imali bismo krasan i suvremeni stadion koji bi omogućio da je Dinamo s pravom u vrhu europskog nogometa.

Predsjednica uprave GNK Dinamo Vlatka Peras osvrnula se na sportske uspjehe naglasivši kako je protekla sezona bila jedna od najuspješnijih u novijoj klupskoj povijesti.

- Osvojili smo duplu krunu i igrali četvrtfinale Europa lige gdje smo poraženi od kasnijeg osvajača natjecanja Villarreala. U Prvoj HNL u sezoni 2020/21. Dinamo je osigurao naslov prvaka tri kola prije kraja sezone. Isto tako, uspješni smo bili i u Hrvatskom kupu te smo osvojili duplu krunu. Pobjedom protiv West Hama u Londonu osvojili smo drugo mjesto u skupini i nastavljamo natjecanje u proljetnom dijelu Europa lige. To će ujedno biti naše treće europsko proljeće u zadnje četiri godine. Zbrojivši sve naše europske uspjehe u zadnjih pet sezona, trenutno se nalazimo na 31. mjestu u Europi uz rekordan koeficijent 49,5 - rekla je Peras pa dodala:

- Naša druga momčad kao razvojna momčad kojoj je imperativ razvoj mladih igrača i prilagodba na seniorski nogomet osvojila je 13. mjesto u 2. HNL prošle sezone. Radi se o mladim igračima koji su tek kročili u seniorski nogomet i stječu neophodno iskustvo igranja, koje će neke od njih, nadam se, uskoro dovesti do igranja u prvoj momčadi kluba. Moram pohvaliti i momčadi naše nogometne škole koje na kraju polovice sezone većinom vode u svojim ligama. Trenutno smo vodeći u 6 od ukupno 12 kategorija, dok smo u preostalih 6 trenutno na 2. mjestu, uz napomenu da nekoliko naših momčadi ima jednu ili dvije utakmice manje od konkurenata. Čestitam svim igračima i trenerima, kao i svima koji svojim radom doprinose uspjehu svih momčadi i razvoju igrača našeg kluba i želim im uspješan nastavak sezone iduće godine.

Dinamova zaklada Nema predaje kroz posljednjih je godinu dana izvršila ukupno 20 donacija u iznosu od oko 1,5 milijuna kuna.

- Pomagali smo Banovini kad je bio potres, pomogli smo legendama kluba Rudiju Belinu, Slavku Ištvaniću, Radimiru Bobincu, donirali smo osobama s invaliditetom, raznim udrugama. Prikupljeno je u zadnje dvije godine, a operativno u godinu dana, oko 2.9 milijuna kuna, pola je donirao Dinamo, a pola su donirali građani, navijači, udruge, trgovačka društva. Jedan dio donatora je i među vama skupštinarima i hvala vam na tome. Pomagat ćemo i dalje našoj zajednici, u Zagrebu, Hrvatskoj i šire i pozivam vas da svatko u skladu s mogućnostima i sa svojom humanitarnom empatijom pomogne radu zaklade jer svaka kuna odlazi za dobra djela. - rekao je predsjednik upravnog odbora zaklade Krešimir Antolić.

S obzirom na to da je epidemija korona virusa uzrokovala brojne probleme u gospodarstvu pa tako i u nogometnoj djelatnosti, dosadašnji financijski podaci ipak pokazuju da se u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine očekuje izvanredan financijski rezultat. Konačno financijsko izvješće bit će prezentirano Skupštini u ožujku 2022. godine.

Na skupštini je Zorislav Srebrić u ime GNK Dinama od predsjednika Barišića primio posebno priznanje za dugogodišnju suradnju i doprinos klubu kroz svoju raniju i višegodišnju ulogu kao trener i direktor u Dinamovoj nogometnoj školi.

- Dopustite mi da se zahvalim na ovakvom par excellance priznanju, ali da to podijelim sa svim suradnicima koji su s nama i s vama stvarali vrijednosti u hrvatskom nogometu. Nogomet spaja ljude, narode, države i kontinente. Radi se o djelatnosti koja je svjetski proces i koja je tijekom svog razvitka, a u Hrvatskoj je to 140 godina, postala puno više od samog sporta. U cjelini ima veliku važnost u društvu. Teško je našim konkurentima, velikim nogometnim zemljama, vjerovati i shvatiti nogometno čudo Hrvatske. Dinamo je svakako jedan od najelitnijih predstavnika na toj visokoj poziciji našeg nogometa, ali i preko toga je to značajna pozicija i za Republiku Hrvatsku. Ujedno je i velika promocija naše zemlje. Dinamo ima i visoki ugled u europskim prostorima, a preko reprezentacija Hrvatske i u svjetskim razmjerima - kazao je Srebrić.