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PORUKA S MAKSIMIRA

Dinamo: Nema predaje, hrabri ljudi! Podrška vatrogascima

Piše Luka Tunjić,
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Dinamo: Nema predaje, hrabri ljudi! Podrška vatrogascima
Foto: GNK Dinamo
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Veliko vam hvala na predanosti, neumornom duhu i svemu što činite! Naše su misli uz vas i ljude koji su pogođeni požarima, poručuju iz Dinama

Dok se Hrvatska bori s katastrofalnim požarima koji haraju Dalmacijom, Dinamo je putem društvenih mreža uputio emotivnu poruku podrške onima na prvoj crti obrane, hrabrim vatrogascima.

"Modri" su objavili fotografiju vatrogasaca na noćnoj intervenciji nakon što je u četvrtak izbio stravičan požar u okolici Omiša. 

- Nema predaje, hrabri ljudi! - poručili su iz Dinama uz poruku...

- Veliko vam hvala na predanosti, neumornom duhu i svemu što činite! Naše su misli uz vas i ljude koji su pogođeni požarima, a svim ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak. 

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