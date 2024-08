Dinamo nije bio ovako moćan i uvjerljiv još od prosinca 2021.

Dinamo je odlično otvorio novu sezonu. Nogometaši Sergeja Jakirovića s pet su komada "pomeli" Istru 1961, bila je to jedna od najdominantnijih domaćih utakmica "modrih" posljednjih godina. Sve je bilo prilično brzo gotovo, Puljani su primili dva gola u 20, tri gola u 30 minuta. I to je bilo to...

Pogled u povijest odaje kako Dinamo dugo na svom terenu nije bio tako uvjerljiv, tako dominantan. I kako Zagrepčani već godinama nisu neku domaću utakmicu riješili u - 30 minuta. Točnije, Dinamo je u Maksimiru tri komada nekome zadnji put zabio u prosincu 2021. godine. Žrtva je bila Slaven Belupo. Farmaceute su na brzinu nokautirali Andrić i Oršić (dva gola), na kraju je i ostalo 3-0.

Od tog dana do danas prošlo je 964 dana ili 66 domaćih utakmica! I u tom periodu Dinamo nikoga nije uspio na brzinu "napuniti", riješiti utakmicu u prvih pola sata. Nevjerojatno! Jakirovićevi su prvotimci ozbiljno shvatili početak nove sezone, već u prvoj utakmici sezone pokazali - klasu. I dali konkurenciji do znanja kako ih ne očekuje jednostavna sezona.

Dinamo je protiv Istre 1961 slavio 5-0, a briljirao je trostruki asistent Martin Baturina. No u formi su bili i drugi igrači, Kulenović je zabio dvaput, Hoxha, Theophile i Pierre-Gabriel po jednom. Hrvatski prvak sezonu nastavlja nedjeljnim gostovanjem kod Osijeka na Opus Areni, onda u Maksimir stiže Šibenik. A tek tada kreće Europa... 