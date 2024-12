Dinamo nije krenuo ni po koga! Čekaju se Varaždin i analiza, pa tek onda kreće lov na pojačanja

Zimski prijelazni rok još nije ni počeo, a u Dinamo je "došlo" već 15-ak igrača. Tako to biva svake godine, no uvijek su ta kuloarska naklapanja daleko od realnosti. Zagrepčani još nisu kontaktirali niti jednog igrača, tako je jasno komunicirano i prema svim agentima. I ni prema kome, pa tako ni prema Rijeci, nije otišla službena ponuda za Niku Galešića...

U Maksimiru imaju jasnu računicu. Najprije u subotu žele pobijediti Varaždin, onda će sportski sektor (trener Nenad Bjelica i sportski direktor Marko Marić) na sjednici izvršnog odbora napraviti analizu svega odrađenog ove polusezone, a onda i službeno kreću pripreme za zimu. Traženje pojačanja, pregovaranje, vjerujemo vrlo brzo i dolazak nekog igrača za nastavak sezone.

Na Nenadu Bjelici danas je veliki pritisak, Dinamo je i u posljednjem priopćenju jasno komunicirao kako je "imperativ pobjeda nad Varaždinom". To znači kako bi bilo kakav potencijalni kiks u toj utakmici mogao aktualnog trenera koštati pozicije, a bez šefa struke (i njegove dozvole) u Dinamu ne žele ni sa kime pregovarati, nikoga dovoditi. Što je i jedino logično.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trener Dinama ima svoje želje za ovu zimu, sportski direktor sa svojim ljudima također radi na pronalasku pojačanja, ali hrvatski prvak još nije krenuo ni u kakvu akciju, sve je i dalje na čekanju. Tako će biti do subote, vjerojatno i nedjelje, ponedjeljka, sve do toliko očekivane sjednice izvršnog odbora. A do tada će u Maksimiru vladati "kamilica".

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A imena? Zadnjih dana mogli smo čitati sve i svašta, Dinamo je, prema raznim izvorima koje mediji prenose, već krenuo po Oršića, Ivanušeca, Barišića, Teklića, Pongračića, Matanovića, Selahija, Galešića, Radeljića, Soldu, Jurišića, Ivušića, Ćivića, Mulahusejnovića, Florucza, traži se i Fruk, iz Rome na posudbu pokušava dovesti lijevi bek Dahl.

Ljudi, polako, najprije Varaždin i analiza sportskog sektora, a tek kreće pohod na pojačanja...