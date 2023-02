Dinamo objavio cijene ulaznica za derbi: Jeftinije su nego lani, za djecu do 12 godina besplatne

Dan nakon što je Hajduk objavio da mu je Dinamo ustupio 3200 ulaznica za južnu tribinu (gotovo 13 posto raspoloživog kapaciteta) po cijeni od pet eura, maksimirski klub objavio je pojedinosti o cijeni papirića za nedjeljni derbi HNL-a od 15 sati.

Za razliku od prva dva ovosezonska derbija, "modri" su prilikom konverzije iz kuna u euro zaokružili na manje pa za sjevernu tribinu ulaznica stoji pet eura odnosno 37,67 kuna umjesto 40 kuna, koliko je bila za susrete u Superkupu 9. srpnja i prvenstvu 13. kolovoza.

Na zapad gore možete za 10 eura odnosno 75,34 kune (u ljeto je stajala 80, a u zadnjem kolu prošle sezone 100 kuna), dok je za zapad dolje cijena 13 eura ili 97,95 kuna. Jeftinije je to za nešto više od dvije kune u odnosu na početak sezone (100 kuna), a više od trećinu u odnosu na proslavu naslova u zadnjem kolu prošle sezone, kad je stajala 150 kuna.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prodaja ulaznica počinje u četvrtak u 11 sati samo za članove kluba koji imaju pravo prvokupa i traje do 19 sati. Slobodna prodaja počinje u petak u 11 sati. Ticketpoint će u petak i subotu raditi do 19 sati, a u nedjelju od 11 do kraja prvog poluvremena, bude li raspoloživih ulaznica. Ulaznice će se prodavati i putem interneta.

Djeca do 12 godina na Maksimir mogu besplatno na sjever gore uz prisustvo roditelja ili staratelja koji treba imati plaćenu ulaznicu. Ulaznice za djecu treba prethodno preuzeti isključivo na ticketpointu. Djeca će na stadion imati odvojen ulaz, priopćili su u Dinamu.

Više informacija pronađite na službenoj stranici kluba.

