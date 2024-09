Dinamo objavio cijene za derbi: Ulaznice za Hajduk i do 30 eura

U Maksimiru su objavili cijene ulaznica za veliki derbi hrvatskog nogometa, dvoboj Dinama i Hajduka koji je na rasporedu u petak 13. rujna. Zagrepčani su u reprezentativnu stanku ušli kao vodeća momčad HNL-a, nogometaši Sergeja Jakirovića su u prvih pet kola upisali četiri pobjede i jedan remi.

Dolazak Hajduka izaziva veliko zanimanje u Zagrebu, pa je sasvim jasno kako će maksimirski stadion na još jednom derbiju biti pun do posljednjeg mjesta. Naravno, bez istočne tribine koja nije u funkciji. Cijene ulaznica za derbi iznose od 12 do 30 eura, dok će one za članove zagrebačkog kluba biti nešto manje.

Za tribinu zapad dolje navijači (koji nisu članovi) trebaju izdvojiti 30 eura, tribina zapad gore "košta" 20 eura, sjever dolje iznosi 15, a sjever gore 12 eura. Članovi kluba imaju pravo na popuste, njima će ulaznice za svaku tribinu biti pet eura jeftinije.

Pravo prvokupa imaju članovi kluba, oni će već svoje ulaznice za veliki derbi moći nabaviti od utorka 3. rujna putem online servisa https://tickets.gnkdinamo.hr/. Prvokup ulaznica fizičkim putem za članove kluba na Ticket pointu počinje sedam dana kasnije u utorak 10. rujna. Svi ostali navijači po svoje ulaznice mogu tek na dan utakmice...

Cijene ulaznica za članove Dinama:

Tribina zapad dolje - 25 eura

Tribina zapad gore - 15 eura

Tribina sjever dolje - 10 eura

Tribina sjever gore - 7 eura

Cijene ulaznica za sve ostale navijače:

Tribina zapad dolje - 30 eura

Tribina zapad gore - 20 eura

Tribina sjever dolje - 15 eura

Tribina sjever gore - 12 eura