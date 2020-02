Dinamo odgovorio na prozivke Meštrovića: Video sve govori...

Ljuti nas što kod hrvatskih sudaca nemamo isti tretman kao naši konkurenti. Baš me zanima bi li igraču Dinama ili Hajduka tako lako i brzo bila pokazana dva žuta kartona. Čisto sumnjam i to je nešto zbog čega nećemo šutjeti. Mislite li da bi Osijeku VAR dosudio tri kaznena udarca? Nisu problem pogreške, one se događaju, ali ako suci nemaju isti kriterij prema svima, onda imamo ozbiljan problem, rekao je nakon crvenog kartona Lopi predsjednik Osijeka Ivan Meštrović.

Nije bio najbolje volje nakon remija protiv Zaprešićana čelnik Osijeka koji se posebno osvrnuo i na suđenje dok je na terenu aktualni hrvatski prvak.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kada sude Dinamu, suci to čine sa strahom jer pogriješiti na štetu Dinama nosi za njih posljedice. Slično je i u Splitu, samo što je tamo strah izazvan drugim razlozima jer je opće raspoloženje prema arbitrima negativno, a u Rijeci pritisci stižu sa svih strana. I s tribina i s terena. Samo mi u Osijeku, onako ravničarski, pomirljivo reagiramo na neujednačene kriterije sudaca u odnosu prema nama. Smatramo kako smo zaslužili mnogo više respekta kod ljudi u crnom. Pokušali smo te probleme koji nisu od jučer riješiti na institucionalan način, ali to očito ne daje nikakve rezultate - rekao je predsjednik Osijeka za Glas Slavonije.

Nisu dugo čekali u Dinamu da odgovore na ovakve prozivke. Nisu rekli ništa 'napismeno', već su sve poručili videom.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.