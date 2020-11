Dinamo odličan i razigran, Jakić zabio prvijenac za pamćenje, a Gavranović je opet oduševio...

Mogao je Dinamo pobijediti i uvjerljivije od 5-0, pobjegao je Osijeku na šest bodova. Sjajan je gol zabio i Marko Tolić, Gavranović je s dva nova gola na devet u HNL-u, a Jakić će svoj gol iz voleja dobro zapamtiti

<p><strong>Dinamo</strong> je bez većih problema pobijedio Istru 1961 5-0 i na stanku odlazi s plus šest u odnosu na Osijek, a baš će Osječani biti idući protivnici "modrih" u subotu 21. studenog. Dinamo je Puljanima zabio pet komada, a mogao je i još poneki. </p><p>Ponovno je Dinamo bio bez nekih važnih karika, korona i ozljede, učinile su svoje. <strong>Arijan Ademi</strong> osjetio je mišić i prije zagrijavanja, pa nije zaigrao. Sad je upitan i za utakmicu koju Makedonci igraju u četvrtak u Gruziji. To je dvoboj za plasman na <strong>Euro.</strong></p><p>Prije utakmice su <strong>Mislav Oršić</strong> i <strong>Mario Gavranović </strong>dobili dres s brojem 100. Stoti su nastup obojica imala protiv Lokomotive, a sad su dobili nagradu za jubilej. Samo je šest minuta bilo dovoljno Gavranoviću da zabije za vodstvo "modrih". Ljevicom je sjajno pogodio s 18 metara u sami kut. Odigrao je Dinamo jako dobro prvo poluvrijeme protiv Puljana.</p><p>Gavro je zabio odličan gol, a Jakićev je u posljednjoj minuti prvoga poluvremena bio fenomenalan. Prava majstorija. Volej, volejčina, prvi njegov gol u dresu Dinama. Gol za pamćenje, svakako jedan od najljepših u ovome kolu i golu koji će biti među najboljima u sezoni. </p><p>Kristijan nije bio na pravoj razini u zadnjih nekoliko utakmica, pokazao je na Poljudu protiv Hajduka, koliko dobar može biti. Ovaj mu je gol baš trebao za samopouzdanje.</p><p><strong>Joško Gvardiol </strong>igrao je na stoperu, opet je bio jako dobar. Možemo se našaliti i napisati kako je Joško u prvome poluvremenu Mateja Vuka zaustavljao nogama, a u nastavku je igraču Istre sjajno šansu obranio Danijel Zagorac. Eto, Gvardiol je Vuka zaustavljao nogama, Zagorac rukama. Gvardiol je zbog udarca napustio igru u završnici.</p><p>Marko Tolić je u nastavku zamijenio Majera, imao je dobru priliku, pogodio je prečku. Istra je mogla zabiti gol, ali nije, Dinamo je zabio još dva. Gavranovićev lob i Oršićevo zakucavanje u razmaku od jedne minute za 4-0. Gavranović je sad na devet golova u prvenstvu. Tolić je pogodio prečku, ali je dobrom igrom zaslužio gol. I, zabio ga je, i to kakav. Pogodio je desnom nogom suprotne rašlje tri minuta prije kraja za konačnih 5-0.</p><p>Idući vikend nema HNL-a, stanka je zbog utakmica reprezentacija, a nakon toga Dinamo u osam dana čekaju tri teške utakmice. Derbi s Osijekom, gostovanje kod Wolfsbergera i najveći sraz hrvatskog nogometa protiv Hajduka u Maksimiru.</p><p>Pri kraju se i spustila magla, da se igralo od 17, a ne od 15 sati, pitanje je kakvi bi bili uvjeti i bilo se uopće moglo igrati.</p><p> </p>