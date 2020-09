Dinamo odriješio kesu i probao oteti Milanu norvešku zvijezdu!

Jens Petter Hauge je u 18 nastupa za Bodo Glimt zabio 14 golova, tome dodao i 10 asistencija. U kvalifikacijama za Europsku ligu zabio je i Milanu čiji su ga čelnici odmah odlučili dovesti na San Siro

<p>Mlada norveška zvijezda <strong>Jens Petter Hauge</strong> (20) danas je na liječnikim pregledima u Italiji gdje bi do kraja dana trebao posatati novi igrač Milana. Napadač <strong>Bodo/Glimta</strong> iza sebe ima sjajnu sezonu, u 18 prvenstvenih dvoboja postigao je 14 golova, k tome dodao i 10 asistencija. No, mladi Hauge oduševio je i u kvalifikacijama za Europsku ligu zabivši Milanu u porazu (3-2) svoje momčadi na San Siru.</p><p>Jens Petter Hauge odmah je oduševio čelnike Milana koji su vrlo brzo krenuli u akciju njegovog dovođenja u Italiju. Talijani su sve vrlo brzo dogovorili s predstavnicima Bodo Glimta, a Hauge se već danas popodne nalazi u milanskoj klinici La Madonnina, a do kraja dana (ili najkasnije sutra) potpisat će višegodišnji ugovor za Milan u transferu vrijednom 5 milijuna eura.</p><p>Tržišna cijena iznosi mu milijun eura prema Transfermarktu, a cijeli posao Milanu pokušao je upropastiti - <strong>Dinamo</strong>?! Naime, u Dinamu su dugo skautirali mladog napadača, pa se proteklih dana javili Bodo Glimtu sa službenom ponudom od tri milijuna eura.</p><p>Tako barem na društvenim mrežama tvrdi Jonas Bergh-Johnsen, najpoznatiji skandinavski nogometni novinar.</p><p>- Veliki klubovi prate cjelokupnu situaciju oko Haugea, Manchester United gledao ga je već nekoliko puta. A doznajem i kako je Dinamo Zagreb poslao ponudu od 3 milijuna eura za mladog igrača, no ona je bila odbijena - napisao je u svom postu Bergh-Johnsen. </p><p>Dinamo se očito ovoga puta pokušao natjecati s 'velikim ribama', ali 'modrima' to nije pošlo za rukom. Zagrepčani su sada zakasnili, a Jens Petter Hauge karijeru će nastaviti u Milanu.</p>