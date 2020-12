Dinamo je opet, poslije sjajnih europskih partija ove jeseni, na visokoj cijeni. Tržišna vrijednost hrvatskog prvaka, prema novom obračunu Transfermarkta, iznosi 100,65 milijuna eura. Veliki je to skok, Zagrepčani su u novu sezonu ušli s igračkim kadrom vrijednim 74,5 milijuna eura, no odlične igre na europskoj sceni podigle su vrijednost modre momčadi.

Ipak, nije to rekordna vrijednost Dinamove momčadi kroz povijest, u prosincu prošle sezone, u vrijeme prije cijele pandemije korone i financijske krize među nogometnim klubovima diljem svijeta, Dinamo je "koštao" 136,95 milijuna eura. No, to su bila neka "druga vremena", a u Maksimiru je tada bio i Dani Olmo čija je tržišna vrijednost tih dana iznosila 35 milijuna eura.

Zoran Mamić očigledno je podigao vrijednost pojedinih igrača koji nisu uživali (pre)veliko povjerenje Nenada Bjelice, a najveće iskorake napravili su Joško Gvardiol čija je vrijednost narasla s 1,3 na 16 i Lovro Majer (s 1,3 na 10) milijuna eura. Joško Gvardiol danas je i najskuplji eksponat Dinamove svlačionice, pa sa 16 milijuna eura "zauzima" čak 15,8% ukupne vrijednosti svih igrača Dinama.

Samo su četvorica Dinamovih igrača doživjeli "financijski pad" u odnosu na prošlu sezonu, tržišna cijena je danas manja tek Ćuži, Leškoviću, Leovcu i Stojanoviću. Slovenski reprezentativac lani je vrijedio 1,2 milijuna eura, danas je njegova "nogometna vrijednost" tek 0,85 milijuna eura. A na taj je pad zasigurno utjecao gubitak standardne pozicije na desnom boku, tu sada vlada Sadegh Moharrami.

Transfermarkt svake sezone nekoliko puta ažurira cijene svih nogometaša diljem svijeta, a prošle sezone vrijednost kompletnog igračkog kadra pala je s 136,95 milijuna, na "tek" 77,3 milijuna eura. Na taj je pad jako utjecala prodaja Danija Olma koji je u vrijeme odlaska vrijedio 31,5 mil. eura, ali i pandemija korone koja je u prvom mahu zaustavila nogomet i svima na svijetu porušila cijene.

Dinamo je danas opet na tržišnoj vrijednosti od 100-tinjak milijuna eura, Zoran Mamić vratio je vrijednost svoje momčadi na vrijeme "prije korone". Samo Zagrepčani sada u momčadi nemaju više Danija Olma, tih "dodatnih" 30-ak milijuna eura.

Sezona 2016/17.

- treneri Kranjčar, Sopić, Petev

- vrijednost 75,7 mil. eura

- najskuplji: Pjaca 15, Ćorić 10, Rog 10 mil. eura

- Pjaca bio na 19,8% vrijednosti cijele momčadi

Sezona 2017/18.

- treneri Petev, Cvitanović, Jurčević, Bjelica

- vrijednost: 62,35 mil. eura

- najskuplji: Benković 11, Ćorić 7,5, Soudani 3,75 mil. eura

- Benković bio na 17,6% vrijednosti cijele momčadi

Sezona 2018/19.

- trener Bjelica

- vrijednost: 44,28 mil. eura

- najskuplji: Olmo 15, Ademi 6, Theophile 5 mil. eura

- Olmo bio na 33,8% vrijednosti cijele momčadi

Sezona 2019/20.

- treneri Bjelica, Jovićević, Mamić

- vrijednost: 136,95 (prije korone), 77,30 mil. eura (poslije pada cijena)

- najskuplji Olmo 31,5, Petković 11, Livaković 10,5 mil. eura

- Olmo bio na 40,7% vrijednosti cijele momčadi

Sezona 2020/21.

- trener Mamić

- vrijednost 100,65 mil. eura

- najskuplji: Gvardiol 16, Livaković 13, Petković 11 mil. eura

- Gvardiol je na 15,8% vrijednosti cijele momčadi

* svi podaci su preuzeti s Transfermarkta