Dinamo organizira novi kviz: Provjerite svoje znanje o klubu na stadionu protiv samih igrača

Dinamo tijekom reprezentativne stanke priprema novi spektakl, u petak (4. rujna) od 19 sati održat će se “Dinamov kviz”. I to na godišnjicu jednog od najvećih uspjeha u povijesti kluba, osvajanja Kupa velesajamskih gradova 1967. godine. Nakon dva uspješno održava Dinamova "pub kviza", u klubu su ovaj klub odlučili organizirati na - maksimirskom stadionu!

Pokretanje videa... 00:57 Dinamo slavi ulazak u Ligu prvaka | Video: GNK Dinamo

Sve će ekipe biti smještene na tartan stazi podno južne tribine, pitanja će se čitati na semaforu, a Dinamo je najboljima osigurao i mnoge nagrade. Kakve?

1. Dres nošen na domaćoj utakmici s potpisom igrača u poklon kutiji + kupon za ulaznicu za utakmicu Dinama u loži Tuškanac za svakog člana ekipe (ne vrijedi za europske utakmice i HNL derbije)

2. Loptu s potpisima igrača + kupon za ulaznicu za utakmicu na utakmici Dinama - Osijek u loži broj 7 za svakog člana ekipe (ne vrijedi za europske utakmice i HNL derbije)

3. Kapetansku traku s potpisom kapetana + kupon za ulaznicu za utakmicu Dinamo - Hajduk (14. rujna 2024.) za svakog člana ekipe

Foto: GNK Dinamo

Svoju će ekipu imati i igrači Dinama, koji su se za kviz pripremali već na letu iz Bakua u Zagreb. Marko Pjaca, Martin Baturina, Luka Stojković i društvo su do Zagreba odgovarali na brojna pitanja s posljednjeg Dinamova kviza. Prijave za kviz traju do srijede 4. rujna ili do popunjenja kapaciteta.

A Dinamo je dobar potez napravio s obilascima stadiona za koje vlada veliko zanimanje. U prva dva mjeseca projekta stadion je posjetilo više od dvije tisuće ljudi, što pokazuje koliko je navijačima važan Dinamo i njegova povijest. U klubu su tako navijačima omogućili nove termine za obilaske stadiona, oni su u srijedu (4. rujna) od 17, 18 i 19 sati, te u nedjelju (8. rujna) od 15, 16, 17 i 18 sati.