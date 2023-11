Dinamo otputovao u Astanu, a jedan od najplaćenijih igrača će pod nož? 'Imamo i neke virozne'

Dinamo je otputovao na put dug 4000 kilometara kroz pet vremenskih zona u središte Azije gdje ga u četvrtak od 16.30 po hrvatskom vremenu očekuje utakmica petog kola Konferencijske lige protiv Astane. Nakon loših utakmica protiv Ballkanija i Viktorije (tri poraza zaredom) "modri" i dalje odlučuju o svojoj sudbini i proći će ako osvoje šest bodova u zadnja dva nastupa.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Dinamo - Osijek 2-1

Pokretanje videa ... sažetak dinamo osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kazahstanci su Dinamova europska mušterija, pobijedili su ih u svih pet dosadšanjih utakmica, uključujući i tri ovosezonske, uz ukupnu gol-razliku 14-1. Igrat će na umjetnoj travi uz temperaturu od nekoliko stupnjeva ispod nule.

- Imamo dobru atmosferu, imamo je cijelo vrijeme, bez obzira na rezultate. Momci su stvarno dobri i radni. Puno nam znači pobjeda u derbiju koji je bila jako dobra utakmica i otišao je na našu stranu, hvala Bogu. Dalek je put, šest sati, ali moramo biti maksimalno spremni za ono što nas čeka. Moramo se od prve sekunde postaviti za pobjedu jer nam samo ona donosi ono što želimo, da odlučujemo sami o sebi u zadnjem kolu protiv Ballkanija - rekao je trener Sergej Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osjeća li se imperativ te pobjede?

- Svaka je utakmica u Dinamu imperativ, svi očekuju da igramo dobro, da pobjeđujemo. Jasno nam je sve što trebamo raditi i ono što je dobro jest da mi odlučujemo sami o sebi na terenu. Ako mi budemo dobri, možemo uzeti tri boda.

Kakav je zdravstveni karton nakon Osijeka?

- Dobar, ima malo viroze. Dino Perić ide s nama, bolje mu je. Bernauer je malo noćas bio upitan, ali ide i on s nama jer imamo dva dana do utakmice. Ostavili smo Drmića (Josip Drmić je, uz Brunu Petkovića, najplaćeniji igrač Dinama, op.a.), ide na jedan pregled u Njemačku radi svog koljena, da vidimo što ćemo. Ako se odluči na čišćenje, da ima duže vremena za oporavak i rehabilitaciju.

Jakirović: Sve je drugačije kad je Petković na terenu

Prije Osijeka ste rekli da je nevjerojatno koliko jedan igrač utječe na cijelu momčad. Radi se o Bruni Petkoviću, to se i vidjelo. Koliko će vam njegova pomoć značiti u ovoj utakmici?

- Jako puno, pa igrači u svojim izjavama to ističu, znaju s kim treniraju. Sve je nekako drukčije kada je Bruno na terenu, svi su ostali igrači bolji. Drago mi je što je ostao s nama, što smo produžili ugovor s njime i što je ozljeda iza njega. Nadam se da će se i dalje puniti utakmicama, da će biti u još boljoj formi. Puno nam znači njegov povratak.

Izuzev Ballkanija, Dinamo je bio dominantan u prošlim utakmicama. Jeste li detektirali što je razlog, gdje nedostaje da se to sve pretvori u pozitivan rezultat? Je li možda sad malo i pao mentalni teret nakon Osijeka?

- Jest mada svaka utakmica nosi nekakav novi izazov. Volio bih da zabijemo gol nakon prvog i drugog udarca. Sjetim se odmah utakmice u Varaždinu, gdje totalno ode sve na tvoju stranu... Ali takva je ova polusezona. Moramo biti svi bolji, počevši od mene do moje momčadi, da izvlačimo pouke iz utakmica gdje nismo to realizirali, gdje nismo bili dobri, gdje smo imali rupu koja nas je koštala dobrog rezultata. Ništa, gledati pozitivno i nadati se da će to biti bolje u budućnosti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Da mi je netko rekao da ću imati to u Dinamu, ne bih se odmah složio'

Kad ste već spomenuli ovu čudnu polusezonu, jeste li ikad imali čudniju od ove?

- Nikad. Nikad nisam imao ovakvu polusezonu, nisam imao ovakve nizove. Već sam govorio, da mi je netko rekao da ću imati to u Dinamu, sigurno se ne bih odmah složio s njim. Sto posto - zaključio je Jakirović.

U konkurenciji za nastup su 23 igrača, a među njima, osim ozlijeđenog Drmića, nema Arijana Ademija i Kevina Theophilea koji nisu prijavljeni za Europu.