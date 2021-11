Dinamo je pobjedom nad Rapid iz Beča odškrinuo vrata europskog proljeća, a danas će imati priliku širom ih otvoriti te po treći put u posljednje četiri godine osigurati plasman u eliminacijsku fazu Europske lige.

'Modri' danas od 18.45 na Maksimiru igraju susret 5. kola grupne faze Europske lige protiv belgijskog Genka. Hrvatski prvak pokazao je dominaciju u prvoj utakmici i slavio s 3-0, no usprkos uvjerljivoj pobjedi, Belgijci su pokazali da su itekako opasni i zbog toga 'modri' ih ne smiju podcijeniti.

Dinamo ima prvu meč loptu u rukama. Hrvatskom prvaku pobjeda jamči minimalno drugo mjesto i ostavlja ga u igri za prvo (ne pobijedi li West Ham u gostima bečki Rapid). Remijem će osigurati treće mjesto i nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi ako Rapid ne pobijedi West Ham.

Ni poraz ga ne ostavlja bez kombinacija za drugo mjesto, ali bi u zadnjem kolu morao svladati West Ham u Londonu i nadati se da će Genk izgubiti od Rapida. I porazom može zacementirati treće mjesto, ali samo ako Rapid izgubi od West Hama.

Bio bi to ogroman uspjeh za hrvatskog prvaka koji bi tako već treći put u posljednje četiri godine dočekao visibabe u Europi. No, Dinamo igra toplo-hladno u posljednje vrijeme i zato treba ozbiljno shvatiti Genk. Prije reprezentativne pauze izgubio je od Lokomotive, a u prošlom kolu HNL-a remizirao je s Osijekom unatoč velikom broju prilika. Trener Damir Krznar nije zadovoljan rezultatima, ali igra daje pravo na optimizam i da ovaj Dinamo može još bolje.

- Rekao sam nakon par utakmica, ono što trenera veseli i za što se mi u stožeru možemo uhvatiti su naše izvedbe. Teško je reći da su one zadovoljavajuću u utakmicama u kojoj nemamo dobar rezultat, ali u zoni pripreme napada funkcioniramo dobro, no muči nas realizacija. Ona je proces do koje trebamo doći, ali i odraz sreće koja se u duljem periodu iznivelira. Moramo poraditi na obrnutom razmišljanju, trpimo u realizaciji, ali ključ svega je obrana. Ako ne možeš zabiti gol, nemoj ga ni primiti - rekao je Damir Krznar na konferenciji uoči utakmice.

Maksimirska bolnica sve je praznija i to sigurno veseli Krznara. Arijan Ademi zaigrao je protiv Osijeka nakon pet tjedana te će biti na dispoziciji protiv Genka, iako još nije poznato hoće li startati od prve minute. Deni Jurić se još oporavlja, a uskoro bi se momčadi trebao priključiti i Duje Čop.

- Čeka nas predzadnja utakmica u grupnoj fazi Europskoj ligi, dočekujemo teškog suparnika kojeg respektiramo, ali igramo u našem domu i vjerujemo da imamo dovoljno znanja, hrabrosti i kvalitete da u nju uđemo odlučno i završimo ju odlučno - rekao je Krznar.

Hrvatski prvak danas mora biti na maksimalnom nivou. Pobjeda donosi novo europsko proljeće, dodatne milijune i veliku priliku da se Dinamo opet nadmeće s europskim velikanima. Protiv Osijeka realizacija nije bila na nivou, a kako staro pravilo nalaže, negdje se mora vratiti. Ne bi trebala izostati niti podrška. Na Maksimiru se očekuje više od 10 tisuća ljudi.

Utakmica počinje u 18.45, a prijenos je na Areni Sport 1. Emisija uoči susreta počinje sat vremena ranije.