Dinamo sutra traži još jedan veliki rekord, "modri" priželjkuju šestu europsku pobjedu u nizu. Svakako rezultat vrijedan divljenja, ali i nešto što Zagrepčani u svojoj povijesti još nikada nisu uspjeli ostvariti. Nogometaši Zorana Mamića na svom su putu u Europskoj ligi nanizali pet uzastopnih pobjeda, padali su dva puta Wolfsberger (1-0 i 3-0), Feyenoord (2-0), CSKA Moskva (3-1) i Krasnodar (3-2).

A Dinamo je samo jednom, u svojoj dugogodišnjoj europskoj povijesti, pa gledajući i one starije generacije koje su se natjecale (i osvojile Kup Velesajamskih gradova), stigao do pet uzastopnih pobjeda. Bilo je to 2012. godine, na klupi "modrih" sjedio je Ante Čačić, a njegov je Dinamo tada uz puno sreće pogotkom Vide u 97. minuti prvo srušio Ludogorec (3-2). I onda nizao pobjede protiv Šerifa (1-0, 4-0) i Maribora (2-1, 1-0). No, to su bile kvalifikacije za Ligu prvaka, ovogodišnji je uspjeh ipak - razina više.

Istina, početkom ljeta i nije sve djelovalo tako uspješno, Dinamo je krajem kolovoza započeo svoju europsku sezonu i odmah bio na korak do ispadanja. Mučio se Dinamo kod Cluja, od 51. minute igrao bez isključenog Theophilea, ali - preživio. Livaković je obranio penal u regularnom dijelu igre, Dinamo je s igračem manje odradio i produžetke (ukupno na terenu 69 minuta bio s igračem manje), pa prošao na penale. Ali, tog dana dobio i Joška Gvardiola.

Samo tri tjedna kasnije stiglo je gostovanje u Mađarskoj, ispadanje od Ferencvarosa, pa su "modri" preselili u Europsku ligu. Točnije, u kvalifikacije u kojima ih je čekala Flora Tallinn. Dinamo je grupnu fazu Europske lige otvorio s dva remija (doma Feyenoord 0-0, vani CSKA Moskva 0-0), a onda je krenula "plava balada". I pet uzastopnih pobjeda. A vjerujemo kako će se taj niz, nastaviti i u četvratk, pa da će Dinamo protiv Krasnodara stići do šeste europske pobjede u nizu. I ostvariti još jedan rezultat za povijest...

Pet uzastopnih europskih pobjeda Ante Čačića

1. Dinamo - Ludogorec 3-2 (Rukavina 2, Vida)

2. Šerif - Dinamo 0-1 (Beqiraj)

3. Dinamo - Šerif 4-0 (Vida, Beqiraj, Čop, Ibanez)

4. Dinamo - Maribor 2-1 (Čop, Badelj)

5. Maribor - Dinamo 0-1 (Tonel)

Pet uzastopnih europskih pobjeda Zorana Mamića

1. Dinamo - Wolfsberger 1-0 (Atiemwen)

2. Wolfsberger - Dinamo 0-3 (Majer, Petković, Ivanušec)

3. Feyenoord - Dinamo 0-2 (Petković, Majer)

4. Dinamo - CSKA Moskva 3-1 (Gvardiol, Oršić, Kastrati)

5. Krasnodar - Dinamo 2-3 (Petković 2, Atiemwen)