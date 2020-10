Dinamo pokrenuo inicijativu da Slaven Zambata dobije mjesto na Mirogoju u Aleji velikana...

<p>Tužna je uvertira bila u<strong> Dinamovu</strong> utakmicu protiv CSKA Moskve u četvrtak. Tog tužnog jutra svijet je napustio jedan od najboljih igrača u povijesti Dinama. <strong>Slaven Zambata </strong>preminuo je u 81. godini.</p><p>Modri dres je zadužio za sva vremena, a one partije 1967. godine na putu do titule u Kupu velesajamskih gradova su ušle u legendu. Nemoguće je odužiti se i zahvaliti se na svemu što je dao za klub, no Dinamo mu je spremio najveće počasti kako bi ga pamtile buduće generacije na Maksimiru.</p><p>Jučer su dinamovci na susretu protiv CSKA Moskve nosili crni flor oko ruke u znak sjećanja na Zambatu, a danas je Dinamo pokrenuo inicijativu prema gradu Zagrebu da legendarna plava devetka dobije mjesto u Aleji velikana na Mirogoju. Tamo su pokopani neki veliki sportaši koje je Hrvatska dala, a svoje mjesto bi tamo mogao dobiti i veliki Zambata...</p><p>A želja je odati mu počast i na drugi način. Kao prva ideja na pamet pada nešto s Maksimirom, ali znajući u kakvom su stanju tribine i cijeli stadion, možda ne bi bilo ni prikladno išta nazivati po <strong>Slavenu Zambati.</strong></p><p> </p><p>Pa što onda? Ratko Kacian dobio je počast u vidu naziva pomoćnog Dinamova stadiona, Mladen Ramljak u vidu Memorijalnog juniorskog turnira. Slaven Zambata definitivno zaslužuje nešto, a to nešto mogla bi biti nagrada za najboljeg Dinamovog strijelca u sezoni.</p><p>Da sve bude prikladnije, Dinamo bi je uveo i dodjeljivao od kraja ove sezone, a Zambata, "plavi devet" jedan je od najvećih i igrača i napadača u klupskoj povijesti.</p><p>Dovoljno je samo reći da je u 251 utakmici zabio 156 golova. A koji je najveći? Teško je reći jer bilo je velikih, od onoga koji je inicirao preokret u polufinalu Kupa velesajamskih gradova protiv Eintrachta i kasnije do naslova do onog Celticu u Glasgowu. Celticu koji je ubrzo postao prvak Europe. </p><p>- Taj naš susret mediji su nazvali <strong>superfinale</strong>. Na kraju utakmice sam uzeo loptu. To je bila moda. Vratio sam se u šesnaesterac da pomognem obrani, igrao sam centarhalfa, bio sam u krilu golmanu, a Škorić mi kaže:’ Zambi, što radiš ovdje? Kome ću ispucati loptu?’. Otišao sam na lijevi bok i viknuo da mi doda. Dok je lopta putovala, sudac je svirao kraj, a ja sam uzeo loptu i otrčao u svlačionicu - opisivao je Zambata najljepše nogometne trenutke koji su u Dinamu krenuli golom Hajduku u Kupu u svom debiju.</p><p>Kasnije je nastupao za belgijske klubove KSV Waregem i FC Crossing iz Bruxellesa (1969. -1972.), a kad se ujesen 1972. vratio u Zagreb, odigrao je posljednje utakmice za Dinamo jer je zbog težih ozljeda (operirao je oba meniskusa) morao završiti karijeru, a to je učinio 1973. u austrijskoj ekipi Villach.</p><p>Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 31 utakmicu i postigao 21 gol. Kao kapetan reprezentacije sudjelovao na OI 1964. u Japanu. </p>