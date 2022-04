Dinamo pomaže Ukrajincima: 'Mi u Hrvatskoj znamo što su ratna stradanja. Želimo pomoći'

Dinamo Kijev već tjednima putuje Europom i igra humanitarne utakmice za pomoć Ukrajini. Nogometaši Mircee Lucescua proteklih su tjedana gostovali kod Legije, Galatasaraya, Cluja i Borussije Dortmund, a danas je na rasporedu dvoboj sa zagrebačkim Dinamom (od 18 sati) u Maksimiru.

Delegaciju ukrajinskog kluba predvodi bivši hrvatski reprezentativac i nogometaš Dinama Ognjen Vukojević na čiju je inicijativu i organizirana ova utakmica. Na Maksimiru se skupilo oko tri tisuće ljudi, a 'modre' s klupe vodi Damir Krznar. Od članova prve momčadi tu su Perić, Menalo, Jurić, Dilaver, a ostatak kadra čine mladići i igrači iz druge momčadi.

- Hvala Dinamu, hvala HNS-u što su nam izašli u susret. Nažalost, u Ukrajini se događaju strašne stvari, bijesni rat. Izašli smo na humanitarnu turneju gdje smo krenuli od Poljske, Turske, Njemačke, Rumunjske, sada i Hrvatske. Gdje nas očekuje još jedna utakmica s Baselom. Teško nam je, pozvali smo ljude da dođu i pomognu. Sav prihod ide za Ukrajinu, za izbjeglice, za djecu koja su izgubila roditelje u ratu. Da pokušamo pomoći. Nogomet je u drugom planu, ali on je taj spaja. Sport je taj koji spaja. Ja se nadam se će ovi ljudi koji danas dođu pokazati veliko srce, kao što je Hrvatska uvijek ima. Uvijek je bila uz Ukrajinu. Kada je i nama bilo teško, Ukrajinci su bili uz nas. To je jedno uzajamno poštovanje i nadam se da će tako uvijek biti. Što se tiče nogometa, očekujem ekshibiciju s puno golova - rekao je Ognjen Vukojević.

Naziv turneje je "Match for Peace" s porukom "Stop the War". Sav prihod od ulaznica Dinamo će donirati za pomoć ukrajinskim izbjeglicama. Humanitarnoj akciji 'Dobro dobrim Dodo' možete se priključiti pozivom na broj: 060 9005.

- Okupili smo se večeras s humanim razlogom, a to je da damo podršku stradalom ukrajinskim narodom. Pozvani smo da se pridružimo turneji ukrajinskog kluba koji je u posljednjih nekoliko tjedana odigrao prijateljske utakmice s europskim klubovima. Pod nazivom turneje Match for piece s porukom Stop the war in Ukraine - rekla je Amra Peternel, članica Uprave Dinama.

- Igrali su s Legijom, Clujem, Borussijom, igrat će s Baselom, sad su odabrali nas. Poznamo se jako dobro, susreli smo se nekoliko puta, u jako dobrim smo odnosima. Odazvali smo se njihovom pozivu jer mi u Hrvatskoj jako dobro znamo što je rat i ratna stradanja. Želimo im pomoći. Mislimo da je utakmica jako dobar način jer nogomet spaja ljude pa smo se odlučili organizirati i pozvati naše navijače da se skupe u što većem broju i da kupe ulaznice. Sav prihod od ulaznica donirat ćemo ukrajinskom klubu koji će za dalje distribuirati za ukrajinske izbjeglice - rekla je Peternel.

Osim prihoda od ulaznica, igrači zagrebačkog Dinama istrčat će u žutim dresovima s posebnom oznakom utakmice, a navijači će dresove nošene na toj utakmici imati priliku kupiti u specijalnoj kolekcionarskoj ediciji. Dresovi nošeni na humanitarnoj utakmici GNK Dinamo - FC Dynamo Kyiv sa svim oznakama i potpisom svakog igrača na vlastiti dres bit će u prodaji kao specijalna kolekcionarska edicija po cijeni od 1000 kuna u Dinamo fan shopu kod stadiona Maksimir. U prodaju je i šal čija je cijena 100 kn. Sav novac bit će doniran ukrajinskim izbjeglicama.

