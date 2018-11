Dinamo ponovno ima kralja škarica, Petković kao Jerković

Bogme, napadači koji su nosili dres Dinama specijalizirali su se posljednjih godina za maestralne golove škaricama. Armin Hodžić zabio je tako 2015. u pobjedi protiv Intera u Maksimiru, El Soudani za remi protiv Rijeke na Rujevici 2017., a sad je antologijskom golčinom oduševio Bruno Petković.

Zabio je za pobjedu protiv Lokomotive u stilu Cristiana Ronalda ili, ako ćemo ga uspoređivati s velikanima iz Hrvatske, baš kao pokojni Dražan Jerković. Draža je bio Dinamov i hrvatski “kralj škarica”. Zabijao je škaricama na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine, ali i u svojemu Maksimiru u derbiju protiv Partizana.

- Bila je to utakmica s puno golova, a onda je na scenu stupio Draža. Zabio je gol iz vodoravnog položaja, tijelo mu je bilo paralelno s tlom. Do tada nisam vidio takav gol. Bio je to gol koji je bio impresivniji i od onog Ronaldova protiv Juventusa u Torinu- ispričao nam je Zorislav Srebrić.

Legendarni Zorko dobro se sjeća da je Draža na treninzima uvijek vježbao škarice, bio je posebno uvježban za njih. Bruno Petković je nakon gola protiv Lokomotive otkrio da i on često vježba škarice. Pokušavao je na ovakav način zabiti već nekoliko puta, ali nije išlo. No, protiv Lokomotive zamalo je dvaput zabio na isti način. Kako je samo zakucao loptu u mrežu. To je gol sezone, teško da će ga itko nadmašiti. I u HNL-u možemo vidjeti majstorije kao u Ligi prvaka.