Dinamo prodaje ulaznice za derbi samo članovima kluba!

Dinamo će u posljednjoj utakmici zimske polusezone HNL-a ugostiti Hajduk na Maksimiru (nedjelja, 17.15 sati), a Splićani su svoj kontigent ulaznica od 3000 ulaznica za južnu tribinu rasprodali u samo tri sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Redovi za karte na Poljudu

U Splitu su bili ogromni redovi pred Poljudom, a Dinamo je objavio nove informacije vezane uz prodaju karata. Proces nabave ulaznica za utakmice Dinama nešto je drugačiji nego što je obično praksa na Maksimiru.

Naime, ulaznice za utakmicu mogu kupiti samo članovi kluba, kojih ima otprilike 35.000. To vrijedi za online i fizičku prodaju. Član kluba u fizičkoj prodaji može kupiti do pet ulaznica za vječni derbi, ali važno je istaknuti kako ekipa za koju član kluba kupuje ulaznice ne moraju biti učlanjeni u Dinamo.

Hajduk je imao sličnu politiku

Prodaja ulaznica na ticket pointu u Maksimiru trajat će u subotu od 11 do 19 sati i u nedjelju od 11 do 18 sati. Ulaznice mogu kupiti aktivni članovi, a to su svi koji su se u Dinamo učlanili do 10. prosinca 2023. godine. To znači kako se nije moguće postati član Dinama uoči utakmice kako bi se kupile ulaznice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nije poznato hoće li ovo postati Dinamova praksa i za buduće utakmice. Ovom promjenom Dinamo vjerojatno želi spriječiti da navijači Hajduka nabave ulaznice za zapadnu tribinu, gdje su navijači Dinama.

Cijena ulaznice za sjevernu tribinu (dolje i gore) iznosi pet eura. Cijena tribine zapad dolje je 25 eura, a zapad gore 20 eura.

Sličnu politiku početkom ove kalendarske godine imala je i uprava Hajduka. Uz bitnu razliku, jer su tada na utakmice Hajduka mogli isključivo članovi kluba. Zbog velikog pritiska javnosti klub je u ožujku odustao od takve politike.