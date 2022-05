Dinamo prodaje ulaznice za dva derbija u paketu: Ovo su cijene

Dinamo će u preostale tri ovosezonske utakmice imati dva derbija na Maksimiru protiv Osijeka (subota, 20 sati) i Hajduka (21. svibnja) i ulaznice za te utakmice prodavat će u paketu.

"Cijena paketa ulaznica bit će povoljnija od cijene pojedinačnih ulaznica za obje utakmice, a ovim putem pozivamo navijačice i navijače da kupovinom paketa na vrijeme osiguraju svoje mjesto na tribini za oba derbija", priopćili su iz Maksimirske 128.

Paket ulaznica za sjevernu tribinu (i dolje i gore) stoji 60 kuna, za zapad dolje 160 kuna, a za zapad gore 120 kuna.

Prodaja počinje u srijedu i trajat će do subote od 11 do 19 sati na Dinamovu ticket pointu, a u nedjelju do 20.45. Osim toga, ulaznice će se moći kupiti i putem interneta.

Djeca do 12 godina na stadion mogu besplatno, a paket im treba preuzeti roditelj ili skrbnik isključivo na ticket pointu uz predočenje osobnih dokumenata.

Ulaznice se mogu kupiti i odvojeno za svaku utakmicu, pa tako za utakmicu protiv Osijeka stoje 40 kuna za sjever i 80/100 kuna za zapad, a za utakmicu protiv Hajduka 40 kuna za sjever i 100/150 kuna za zapad.

