Dinamo produžio ugovor s Theophileom! Od njega se već oprostili, a sad je nezamjenjiv

Prošle sezone odigrao je tek 11 utakmica u svim natjecanjima, a kako mu je ugovor istjecao na prvog srpnja, bilo je jasno kako se oprašta od Dinama nakon pet godina. U posljednjem kolu protiv Gorice, na proslavi naslova prvaka, dobio je osam minuta pa i oproštajni poklon od predsjednika Mirka Barišića.

Kevinu Theophileu-Catherineu (34) je to trebao biti posljednji nastup za Dinamo, ali sudbina je htjela da se njegova priča u Maksimiru još malo produlji. Modri su na početku ove sezone upali u probleme na stoperskoj poziciji, što zbog ozljeda, što zbog promašenih transfera, a kako je Theophile-Catherine, dok je čekao novi klub, trenirao u Zagrebu s Dinamovim kondicijskim trenerom Stipom Marinom, članom Jakirovićeva stožera, rješenje im je bilo pred nosom.

Od viška do standardnog prvotimca

U listopadu su potpisali ugovor s Francuzom do kraja sezone i dobili iskusnog igrača kojem nije trebao vremena za prilagodbu. Postao je nezamjenjiv u momčadi Sergeja Jakirovića pa je u nekoliko mjeseci skupio u prvenstvu više utakmica nego u cijeloj prošloj sezoni. Donio je 'modrima' veliku dozu iskustva i sigurnosti u zadnjoj liniji pa su na koncu odlučili mu produžiti mu vjernost do ljeta 2025.! To znači da bi, ako odradi ugovor do kraja, na Maksimiru trebao provesti čak sedam godina. Takvo što teško postignu i domaći igrači, a kamoli stranci.

Po aktualnom ugovoru je zarađivao 20 tisuća eura mjesečno, što je 240 tisuća eura godišnje, a nije poznato je li uz novi ugovor stigla i povišica.

- Drago mi je da sam ponovno u svom Dinamu. Klub me kontaktirao i sretan sam što mogu pomoći. Veselim se povratku na teren i jedva čekam da nastavim tamo gdje sam stao. Za ovaj klub me vežu snažne emocije, ovdje sam proveo prekrasne godine i nadam se da ću moći pridonijeti novim uspjesima - rekao je francuski stoper po povratku u Dinamo u listopadu prošle godine.

Došao je u klub 2018. godine u eri Nenada Bjelice i postao jedan od najuspješnijih stranaca. Naosvajao se trofeja, igrao Ligu prvaka i čak triput eliminacijsku fazu Europske lige. Francuski branič odigrao je 162 utakmice za Dinamo i zabio tri gola uz četiri asistencije.