Dinamo prolazio Austrijance čak i na bacanje novčića, ali s njima još ima negativan europski skor

U tih 15 europskih dvoboja s Austrijancima, bilo je svega. Dinamo je prošao LASK na bacanje novčića, od Rapida ispao na golove u gostima, a do Lige prvaka u vrijeme Cice Kranjčara stigao preko Salzburga

<p>Dinamo će večeras u 3. kolu Europske lige dočekati Wolfsberger, bit će to 16. europska utakmica 'modrih' u povijesti protiv austrijskih predstavnika. Zagrepčani za sada imaju negativan skor s Austrijancima, hrvatski prvak je u 16 dvoboja upisao četiri pobjede, pet remija i šest poraza. A što se tiče međusobnih ogleda u nokaut-fazi europskih natjecanja, Dinamo je dvaput prolazio Austrijance, triput od njih i ispadao.</p><p>Cijela europska priča između Dinama i Austrijanaca započela je još u sezoni 1963/64. kada su se 'modri' u 1. kolu Kupa pobjednika kupova ogledali s LASK-om. Prvi je dvoboj u Austriji završio minimalnom pobjedom (1-0) LASK-a, Dinamo je u uzvratu slavio s identičnih 1-0, pa se dan poslije te utakmice u Zagrebu igrala - 'majstorica'. No, taj je dvoboj završio bez pobjednika (1-1), pa je Dinamo otišao dalje nakon - bacanja novčića.</p><p>Osam godina kasnije, Dinamo je po drugi put u povijesti zaigrao protiv Austrijanaca. Sada je Zagrepčanima 'na meniju' u 2. kolu Kupa Uefa bio bečki Rapid. Maksimirski dvoboj završio je 2-2, bečki 0-0, pa su nogometaši Rapida otišli korak dalje zahvaljujući zabijenim golovima u gostima. A Dinamo na drugoj europskoj stepenici (prvo su prošli bugarski Botev) završio svoju europsku priču. </p><p>Dinamo se poslije toga s Austrijancima nije na europskoj sceni susretao sve do 1999. godine kada se u Maksimiru igrala Liga prvaka. Trener 'modrih' bio je Argentinac Osvaldo Ardilles, a Zagrepčani su bili u skupini s Manchester Unitedom, Marseilleom i Sturmom. Dinamo je u Maksimiru svladao Sturm 3-0 (dva gola Šokote i jedan Rukavine), a a Grazu bio poražen 1-0. Modri su na kraju bili posljednji u skupini s pet osvojenih bodova. Uz domaću pobjedu nad Sturmom remizirali su kod Manchester Uniteda (0-0) i Marseillea (2-2, zabili Mujčin i Mikić).</p><p>Četvrti međusobni obračun stigao je u sezoni 2009/10., igralo se 3. pretkolo Lige prvaka, a Dinamo se tada obračunao sa Salzburgom. Prvi, gostujući dvoboj, završio je 1-1 (Mandžukić zabio, pa pocrvenio), no onda su Austrijanci u Maksimiru slavili 2-1 (gol Papadopoulosa). Zagrepčane je u tim dvobojima s klupe vodio Krunoslav Jurčić.</p><p>Dinamo je u sezoni 2013/14. plasman u Ligu prvaka tražio preko bečke Austrije, tada još jednom nastradao od Austrijanaca. Na klupi Bečana sjedio je Nenad Bjelica, a njegova je momčad u Maksimiru slavila 2-0, 'modrima' je tada zabio i Marin Leovac. Krunoslav Jurčić ubrzo je bio smijenjen, uzvratnu utakmicu u Beču je vodio Zoran Mamić. Dinamo je tamo pobijedio 3-2 (zabijali Brozović, Beqiraj i Fernandes), ali to nije bilo dovoljno za prolaz dalje.</p><p>Zoran Mamić novu je priliku za obračune s Austrijancima dobio već sljedeće sezone, Dinamo se u grupnoj fazi Europske lige našao u skupini s Astrom, Celticom i Salzburgom. No, Austrijanci su tada u dvije utakmice 'pomeli modre', prvo u Salzburgu slavili 4-2 (zabili Ademi i Henriquez), pa u Maksimiru 'razbili' Dinamo s 5-1 (gol Henriqueza). Hrvatski prvak tada je skupinu sa šest bodova završio na trećem mjestu.</p><p>Tri uzastopna ispadanja od Austrijanaca, Dinamo je u sezoni 2016/17. 'naplatio'- plasmanom u Ligu prvaka. Na klupi 'modrih' tada je sjedio Zlatko Kranjčar, u Maksimiru je završilo 1-1 (zabio Rog iz penala), a onda se u Salzburgu odvijala prava drama. Junior Fernandes i El Arbi Hilal Soudani poentirali su u 87. i 95. minuti, pa je Dinamo nakon produžetaka (pobjeda 2-1) stigao do elitnog natjecanja.</p><h2>Dinamove utakmice s Austrijancima:</h2><p><strong>Sezona 1963/64.</strong><br/> 1. kolo Kupa Kupova<br/> LASK - Dinamo 0-1<br/> Dinamo - LASK 1-0<br/> - majstorica završila 1-1<br/> * Dinamo prošao bacanjem novčića</p><p><strong>Sezona 1971/72.</strong><br/> 2. kolo Kupa Uefa<br/> Dinamo - Rapid 2-2<br/> Rapid - Dinamo 0-0<br/> * Dinamo ispao na golove u gostima</p><p><strong>Sezona 1999/2000.</strong><br/> Grupna faza Lige prvaka<br/> Dinamo - Sturm 3-0<br/> Sturm - Dinamo 1-0</p><p><strong>Sezona 2009/10.</strong><br/> 3. pretkolo Lige prvaka<br/> Salzburg - Dinamo 1-1<br/> Dinamo - Salzburg 1-2</p><p><strong>Sezona 2013/14.</strong><br/> Playoff faza Lige prvaka<br/> Dinamo - Austria Beč 0-2<br/> Austria Beč - Dinamo 2-3</p><p><strong>Sezona 2014/15.</strong><br/> Grupna faza Europske lige<br/> Salzburg - Dinamo 4-2<br/> Dinamo - Salzburg 1-5</p><p><strong>Sezona 2016/17.</strong><br/> Playoff faza Lige prvaka<br/> Dinamo - Salzburg 1-1<br/> Salzburg - Dinamo 1-2</p><p><strong>Ukupni omjer</strong><br/> 15 utakmica<br/> 4 pobjede<br/> 5 remija<br/> 6 poraza<br/> - nokaut faza: dvaput prošli, triput ispali</p>