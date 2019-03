Dinamo protiv Benfice vodi sljedbenik Sacchijeve filozofije

Brojni navijači Dinama posljednjih nas dana bombardiraju s jednim pitanjem: Tko je zapravo Rene Poms?

Tko je čovjek koji će voditi Dinamo u povijesnoj utakmici protiv Benfice, jer Nenad Bjelica je suspendiran? Poms (43) je vlasnik Uefine A licencije, te čovjek od velikog povjerenja Nenada Bjelice. Igrao je u trećoj i četvrtoj austrijskoj ligi, bio veznjak dobre tehnike. I na zimskim pripremama u Beleku mogli smo se uvjeriti u njegove nogometne vještine, Poms je bio najbolji igrač stručnog stožera Dinama u remiju (4-4) protiv kolega iz Lecha. A za Dinamo su tada zaigrali i Nenad Bjelica, Nino Bule...

Rene Poms je specijalist za defenzivu, pa se tako na svim treninzima “modrih” on bavi uigravanjem zadnje linije. Idola je pronašao u Arrigu Sacchiju, pokušava slijediti njegovu nogometnu filozofiju i obranu dovesti do savršenstva, kao što je to radio danas 72-godišnji Talijan. Nenad Bjelica i Rene Poms suradnju su započeli u Wolfsbergeru (sezona 2012./13.), nastavili ju u Austriji Beč, Speziji, Lechu i Dinamu. Austrijski strateg imao je i par izleta u samostalne trenerske vode, u dva je navrata bio na klupi Brück/Mura (drugi put dok je trener Dinama bio bez kluba između Spezije i Lecha), a u vrijeme Nenada Bjelice vodio je i drugu momčad Wolfsbergera. Prilično uspješno: u 30 utakmica skupio 21 pobjedu, devet remija i jedan poraz.

- U Poljskoj sam isključen par puta, te je dvoboje vodio Poms i još nije poražen - kaže Bjelica.

Pa neka se onda nastavi takva tradicija i u četvrtak. Što se tiče igračkog kadra, za utakmicu su otpali Ademi i Hajrović, a oporavio se Gavranović. Kapetana će zamijeniti Šunjić, a za desno krilo vlada velika borba između Šituma, Kadziora i Atiemwena. Poljak je za sada nekako najbliži udarnoj momčadi, no on se tek oporavio od ozljede i nije u vrhunskoj formi...