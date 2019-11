Dinamo protiv, Hajduk za VAR: Tehnika ubija strast i emocije...

Još samo pet kola utakmice HNL-a igrat će se bez pomoći VAR-a, a onda, na proljeće, stiže VAR. Dinamo i Hajduk, kao u mnogo čemu, i u ovome su na suprotnima stranama. Bjelica je veliki protivnik, Burić pobornik.

- Dosta sam razmišljao o tome, ja sam baš suzdržan. VAR sigurno donosi neke pozitivne stvari, suđenje će biti pravednije, ali opet neće sve pogreške biti ispravljene. Opet, po meni VAR ima i nekih negativnih konotacija, pogotovo oko tog 'ubijanja emocija'. Slažem se s time, vi zabijete gol, već ga proslavite, a onda vam ga netko poništi. A takve stvari i nisu dobre, nogomet je ipak sport u kojem prevladavaju emocije. Vjerujem da će se kroz vrijeme VAR dodatno razvijati, biti više u službi samog nogometa. Nisam protiv njega, ali sam za sada suzdržan., rekao je Ivan Prelec, trener Istre, jedini koji nije bio ni za ni protiv.

Društvo protivnika predvodi Nenad Bjelica, koji misli da je to obično sranje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Da je VAR-a Dinamo ne bi osvojio Kup prije dvije godine jer su bile dvije pogreške na štetu Hajduka, ali bi imao jedno 45 bodova više od Hajduka. Ako suci u spornim situacijama ne žele gledati, što će nam taj VAR! To je obično s... Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. Stalno neka interpretacija - je li bio, nije bio kontakt. To je postao cirkus u Engleskoj i Italiji, već se velika većina trenera buni. Ja sam apsolutno protiv VAR-a, on ubija emocije, ubija nogomet - kaže Bjelica i nastavlja:

- Pouzdam se u sebe, svoje dečke i naše navijače. VAR nam ne treba. Zašto imamo VAR? On mora gledati situaciju na Taisonu, zašto gleda nešto drugo, zašto gleda start Theophilea na Pjatovu koji je, doduše, za penal? Cirkus i skandalozno. Tako će biti i u Hrvatskoj i u Ligi prvaka.

Protiv je i iskusni Luka Bonačić, koji je u Hrvatskoj vodio Dubrovnik, Pazinku, Zadar, Neretvu, Varteks, Osijek, Hajduk, Slaven Belupo, Dragovoljac, Šibenik... Danas je trener Varaždina.

- Nisam za VAR. Izgubila se strast. Svatko može pogriješiti, igrač, trener i sudac. Nažalost, danas svatko može biti sudac i neće mu pomoći 12 VAR-ova - smatra šjor Luka.

Na strani Nenada Bjelice je i Simon Rožman iz Rijeke.

- U nogometu se uživa zbog igrača, ne zbog sudaca, a sada su sve češće u prvom planu upravo zbog VAR-a. Ja sam uvijek volio igru sa što manje prekida, a sada te provjere VAR-a i odluke sudaca prečesto zasjene sve dobro što naprave nogometaši - podržao je Rožman kolegu s Dinamove klupe.

Damir Burić, trener Hajduka, bio je vrlo kratak.

- Ja sam za VAR.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I to je to od njega. Samir Toplak, trener Intera, dijeli Burićevo mišljenje.

- Apsolutno sam za VAR. Smanjuje se mogucnost pogresaka na minimum te samim time utjecaj i na rezultat. Vidi se i ono sto sucu moze promaknuti.

Pobornici tehnologije su i u Osijeku.

- VAR omogućuje ispravniji i pošteniji nogomet, sudačke pogreške smanjile bi se na minimum, no to je sve još u razvojnoj fazi, ima puno prostora za napredak. Ali ako me pitate za ili protiv, ja sam za VAR - kaže Ivica Kulešević.

Gorica, hit prošlog i ovog prvenstva također nema ništa protiv dolaska VAR-a. Trener Sergej Jakirović bio je malo opsežniji.

- Ja sam za korištenje VAR-a, ali mišljenja sam kako i dalje glavni sudac ima prevelike ovlasti. On bira kada će pogledati neki detalj, kada neće, a vjerujem da ljudi koji sjede u VAR sobi puno bolje vide brojne situacije. I, da, ipak oni moraju još jače utjecati na glavnog suca. U redu, VAR je tek u povojima, to će se još dosta mijenjati kroz godine, ali ja sam svakako za VAR. No kažem, vama sudac umjesto gol-auta u 90. minuti može dosuditi korner za suparnika, pa iz toga primite gol u 90. minuti. I dalje su takve pogreške, koje bitno utječu na rezultat, moguće - kaže Sergej Jakirović.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Da i VAR može donijeti nesporazume i razne komplikacije, uvjerili smo se gledajući talijansku ligu.Tamo VAR prkosi zdravim očima, pa i zdravoj pameti. Juventusovi igrači nekoliko su puta toliko očigledno igrali rukom, da VAR čak nije bio ni potreban. No, eto, suci u VAR prostoriji bili su jedini ljudi na stadionu, pa i izvan, koji nisu vidjeli ruku.

- VAR će sigurno pomoći u spornim situacijama kao što su penal, crveni karton ili zaleđe. Kod takvih stvari VAR bi trebao biti precizan, no opet, što će VAR ako se ne gleda ona sporna situacija nad Petkovićem u susretu Dinama i Šahtara? Ali, podržavam dolazak VAR-a - kaže Goran Tomić, trener Lokomotive.

I za kraj, ostavili smo Slaven Belupo. A oni su - ZA.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Apsolutno sam za VAR jer će donijeti pošteniji nogomet i pomoći će malim klubovima. Uostalom, nogomet se treba modernizirati, a VAR je sigurno korak u tom smjeru - kaže Tomislav Stipić.

Dolazak VAR-a podijelio je trenerski svijet. Tko je u pravu, vidjet ćemo 1. veljače kada u Varaždinu, kod protivnika VAR-a gostuje Hajduk, čiji je trener pobornik tehnike...