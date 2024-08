Dinamo pušta u prodaju karte za Qarabag, navijači u šoku: 'Igramo li to na Bernabeuu?'

Dinamo u utorak igra svoju prvu europsku utakmicu u sezoni. "Modri" su se ove godine našli u luksuznom položaju i direktno se plasirali u doigravanje kvalifikacija za Ligu prvaka, što znači kako je minimalno osigurana Europska liga u ovoj sezoni. Jasno, svi u Maksimirskoj 128 jasno ističu kako je cilj proći jedinu stepenicu i izboriti povratak u najelitnije klupsko natjecanje.

Zato će hrvatski prvak trebati podršku s tribina kada u utorak od 21 sati na travnjak istrče junaci u plavome u prvoj utakmici doigravanja Lige prvaka protiv Qarabaga. Dinamo je u četvrtak objavio informacije za navijače koji žele doći na utakmicu.

Članovi kluba prvi će moći kupiti ulaznicu. Za njih prodaja počinje u subotu, 17. kolovoza od 11 sati, kako online putem, tako i fizički na ticket pointu. Slobodna prodaja ulaznica moguća je tek u ponedjeljak 19. kolovoza od 11 sati.

Cijene ulaznica su sljedeće:

Zapad dolje - 40€ za članove, 50€ za sve ostale navijače

Zapad gore - 30€ za članove, 35€ za sve ostale navijače

Sjever dolje - 20€ za članove, 30€ za sve ostale navijače

Sjever gore - 20€ za članove, 30€ za sve ostale navijače

Dinamo je objavio kako će ticket point kod maksimirskog stadiona raditi u sljedećim termini: subota 17. kolovoza od 11 do 19 sati, nedjelja 18. kolovoza od 11 do 19 sati (u subotu i nedjelju prodaja je samo za članove kluba), ponedjeljak 19. kolovoza od 11 do 19 sati i utorak 20. kolovoza od 11 do 21.45 sati.

Navijači nezadovoljni cijenama

Na Dinamovom Instagram profilu navijači nisu oduševljeni cijenom ulaznica.

- Au, zar se igra na Santiago Bernabeu pa su takve cijene? - rekao je jedan navijač

- Kakve su to cijene, vi niste normalni - komentirao je drugi.