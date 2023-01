Dinamo raskinuo ugovor s Burtonom: Jedini učinak mu je crveni karton nakon tri minute

Kada je Velšanin Robbie Burton (23) u veljači 2020. godine stigao u Dinamo, u klubu su ga predstavili kao novog Danija Olma. Životopis mu je bio itekako bogat, bio je kapetan Arsenalovih rezervi i veliki talent. No, kako je vrijeme prolazilo, ispostavilo se da baš nije tako ili mu nije sjela hrvatska klima. Danas, gotovo dvije godine nakon potpisa, Burton je raskinuo ugovor s Dinamom.

S nečim značajnim što će pričati svojoj djeci, baš se i ne može pohvaliti. Za prvu momčad skupio je 17 nastupa, bez učinka, ali pamtit ćemo ga po izravnom crvenom kartonu protiv Istre kojeg je dobio tri minute nakon ulaska u igru. Pokušavao je formu pronaći u na posudbi upravo u Istri, gdje je odigrao jednu utakmicu pa je preselio u irski Sligo Rovers.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tamo je čak i dobio prijeko potrebnu minutažu, odigrao je 14 utakmica te jednom asistirao. Posudba ga je vezala za Sligo do 18. siječnja, no Dinamo je i prije njegovog povratka u Maksimir raskinuo ugovor s njim pa je mladi Velšanin u potrazi za novim klubom. Sve je prošlo ispod radara jer hrvatski prvak nije objavio službenu vijest, ali to se lako može provjeriti u dokumentu o registracijama kojeg je objavio HNS.

