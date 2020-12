Dinamo je u drugoj utakmici 16. kola Prve HNL u subotu na Maksimiru sa 4-0 (2-0) pobijedio Varaždin i tako jesenski dio prvenstva završio na prvom mjestu na ljestvici.

Dinamu su pobjedu na kraju jesenskog dijela prvenstva osigurali Oršić koji je prvi gol na utakmici zabio u 23. minuti, Petković je povećao na 2-0 u 31. minuti. Petković je svoj drugi gol na utakmici zabio u 79. minuti za 3-0, ovaj put s bijele točke, a konačan rezultat je postavio Hajrović u sudačkoj nadoknadi.

Dinamo je imao veći posjed od početka i imao nekoliko dobrih poluprilika, prva je bila u 10. minuti kada je Gavranović s nekih 12 m prizemno pucao prema suparničkom golu, ali je golman Varaždina Horkaš obranio.

Četiri minute kasnije odličnim udarcem zaprijetio je Jakić. Petković mu je dobacio loptu na 17 metara odakle je veznjak Dinama pucao u gornji lijevi kut, ali je Horkaš obranio. Petković je nakon toga u 22. minuti zatresao prečku. Pucao je unutar šesnaesterca po sredini i pogodio okvir gola.

Dinamo u 23. minuti dolazi u vodstvo, strijelac je Oršić koji je nakon dodavanja Petkovića s ruba kaznenog prostora pucao u suprotni gornji kut.

U 31. minuti Gavranović je zatresao mrežu Varaždina, no sudac je poništio gol jer se radilo o zaleđu. Četrdeset sekundi kasnije Petković ipak povećava vodstvo na 2-0. Akcija je krenula od Gvardiola koji je dobacio loptu Majeru, a on proslijedio do Petkovića, koji je iskosa pogodio suprotni kut.

Varaždin dolazi do prilike u 37. minuti kada je Obregon glavom pucao prema Dinamovom golu, ali je lopta prošla pored lijeve stative.

Drugo poluvrijeme počelo je s nastavljenom dominacijom Dinama. Gavranović je pucao prema Horkašu nakon dodavanja Oršića, ali varaždinski golman obranio mu je pokušaj. U 51. minuti Elezi je pogodio vlastitu mrežu, ali je pogodak poništen zbog zaleđa Stojanovića.

Varaždin dolazi do druge prilike na utakmici u 60. minuti, opet je Obregon pucao nakon dodavanja Tkalčića.

U 79. minuti sudac Kulušić je dosudio penal nakon prekršaja Pellumbija na Gvardiolu, a precizan je s bijele točke bio Petković.

Hajrović, koji je u igru ušao u 79. minuti umjesto Oršića zabio je za konačnih 4-0 u sudačkoj nadoknadi.

Dinamo je ovom pobjedom osigurao prvu poziciju na kraju jesenskog dijela prvenstva. Ima 33 boda, jednako kao i drugoplasirani Osijek, no zagrebačka momčad ima dvije utakmice manje i bolju gol razliku.

Varaždin je predzadnji s 12 bodova. Ovo je bila zadnja utakmica za obje momčadi prije pauze u HNL-u koje će trajati do 16. siječnja.