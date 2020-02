'Modri' s trojicom stopera po prekid niza bez poraza Osijeka

NAJAVA

Osijek je neporažen u Gradskom vrtu više od godinu dana i 19 utakmica (13 pobjeda i šest remija). Zadnji koji je slavio uz Dravu bio je Hajduk 3. veljače 2019. 1-0 golom Mije Caktaša.

- Pokušat ćemo srušiti tu tradiciju. Treba im čestitati na tome, lijep je to doseg ne izgubiti kod kuće dugo, nije to baš svatko ostvario u ovih godinu dana, to još više govori o kvaliteti Osijeka, pogotovo na svojem terenu. Mi ćemo pokušati biti bolji od njih i pobijediti - rekao je Nenad Bjelica, trener Dinama.