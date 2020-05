Theophile je izigrao Dinamo, a Joško Gvardiol će potpisati...

Saga je okončana. Mjesecima se Kevin Theophile-Catherine natezao s Dinamom. Činilo se kako neće potpisati novi ugovor, a onda se činilo kako je dogovor postignut. Čekao se samo potpis, a onda je Francuz izigrao dogovor s hrvatskim prvakom.

Trebao je Theophile potpisati ugovor na tri godine, to je sve bilo dogovoreno posljednjih tjedana i posljednjih dana, a onda se iz njemu poznatog razloga ponovno počeo premišljati i odugovlačiti.

Još se prošlog tjedna, ali i početkom ovoga činilo kako će se situacija riješiti i kako će Theophile u Dinamu ostati do 2024. godine. Prije jednoga treninga je čelnicima kluba obećao potpis, a onda se naglo predomislio. Nakon treninga im je poručio kako neće potpisati novi ugovor, a nakon toga je prebačen u drugu momčad. Izbačen je iz prve momčadi i to je jedina odluka koju je Dinamo mogao donijeti. Theophile bi potpisom novoga ugovora i dalje bio među najplaćenijim igračima Dinama. Ugovor bi bio velik, cifra izdašna, ali ni to Francuzu nije bilo dovoljno. Na kraju je očito ispao jako nekorektan prema klubu u kojemu je pružao odlične partije. Nema sumnje kako je Francuz bio pojačanje za Dinamo, ali će se pamtiti i njegov lakat protiv Šahtara u Ligi prvaka u Maksimiru.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Taj je penal “modre” ostavio bez osmine finala Lige prvaka.

Generacije i generacije Dinamovih navijača pamtit će ga zbog toga detalja i prepričavati. No, u globalu je Theophile bio jako dobar na travnjaku. Rijetke su partije u kojima je kiksao i bio slab. No, on će uskoro biti Dinamova prošlost. Jučer je bio na treningu s drugom momčadi, dolazio je odraditi svoje obveze prema klubu, a kako doznajemo nije se puno protivio odluci da bude izbačen iz prve momčadi. Pa to je moga i očekivati nakon kaosa kojega je napravio s ugovorom. Još će koji tjedan trenirati u Maksimiru, a onda odlazi kao slobodan igrač. To znači da se Dinamo na tržištu već bacio u potragu za novim iskusnim stoperom, koji će biti pojačanje za Ligu prvaka.

Dino Perić je ozlijeđen, vratit će se na travnjak za nekoliko mjeseci. Emir Dilaver je jedini iskusni stoper na kojega trener Igor Jovićević može računati u ovom trenutku. Tu su mlade snage, među kojima prednjači Joško Gvardiol (18). On je bez ikakve sumnje budućnost “modrih”, ali još je premlad da bude nositelj obrane u borbi za Ligu prvaka. Gvardiol ima stipendijski ugovor do siječnja 2021. godine.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Iz izvora bliskih klubu doznajemo kako će branič kojega je prije par godina htio dovesti i veliki milanski Inter, uskoro potpisati novi ugovor s Dinamom. Naravno, bit će to profesionalni ugovor, prema kojemu će imati puno veća primanja. Doznajemo, kako bi Gvardiol trebao potpisati petogodišnji ugovor. Računa se s tim da on idućih godina bude jedna od glavnih karika Dinama i da onda napravi veliki transfer u nekog europskog velikana. Doista, radi se o velikom talentu i o igraču na kojemu bi Zagrepčani trebali zaraditi veliki novac, ali tek kad Joško pokaže klasu u još mnogim utakmicama HNL-a i Europe.

Dinamo u petak u Maksimiru igra još jednu pripremnu utakmicu pred nastavak prvenstva.

Gost će od 18 sati biti Inter iz Zaprešića, a za deset dana “modri” kreću samo potvrditi novi naslov prvaka. Theophile će svoje dojučerašnje suigrače moći gledati samo s tribine, uskoro se očekuje njegov pozdrav i odlazak na novu destinaciju.