Dinamo sastavlja momčad za sljedeću sezonu i LP: Bacio je rukavicu konkurenciji u HNL-u

Dinamo je krenuo ozbiljno. U Maksimiru već razmišljaju o momčadi s kojom će krenuti u novi pohod na Ligu prvaka, pa su (čini se) Josip Drmić i Robert Ljubičić već - novi članovi Dinama. Jedan pravi napadač (Drmić) i jedan zahvalni veznjak (Ljubičić) trebali bi donijeti svježu krv u svlačionicu "modrih", ali i pokazati konkurentima kako Dinamo opet - ide jako.

Zagrepčani su, bez ikakvog pretjerivanja, zeznuli zadnja dva prijelazna roka. Odlazili su ponajbolji igrači (Majer, Gvardiol, Jakić, Gavranović...), a dolazili mladi igrači koji se još nisu nametnuli. Niti su pronašli svoje mjesto pod maksimirskim suncem, niti uvjerili bilo koga u klubu kako mogu biti nositelji ozbiljnog Dinama.

OK, Mišić se pokazao pogotkom, Bočkaj i Špikić bi to možda mogli postati, Bulata je zaustavila ozljeda, a ostatak nije bio na razini. Vraćali su se stari znanci poput Dilavera ili Čopa, kupovali "budući nositelji kluba" poput Nevistića, Čabraje, Štefulja, Jurića..., to na koncu nije ispalo dojmljivo. Daleko od toga...

No, Dinamo sada razmišlja drugačije, i čelnicima hrvatskog prvaka postalo je jasno kako su Hajduk, Osijek i Rijeka počeli više ulagati, kako prvenstvo više nije "laganica". I baš zbog toga su si već početkom svibnja osigurali dva jaka aduta. Josip Drmić trebao bi u Dinamu zabijati "kao na traci", Robert Ljubičić ponuditi dodatnu stabilnost u veznoj liniji. No, idemo redom.

Josip Drmić postat će novi "plavi 9", švicarski napadač donosi golgetersku kvalitetu više u odnosu na Petkovića, Andrića ili Jurića. Bruno Petković se diže, ali nije klasični golgeter, a u Maksimiru žele napadača od 20-ak golova. I to bi, dolaskom Josipa Drmića, trebali dobiti. Dosadašnji napadač Rijeke trebao bi stići u Dinamo 1. srpnja (ugovor s Norwichem mu traje do 30. lipnja), ali i taj datum je dosta daleko. Zagrepčani bi samo par dana kasnije mogli započeti novu europsku avanturu.

Sasvim je jasno, Dinamo će nešto mijenjati u veznoj liniji. Luka Ivanušec mogao bi pronaći novu sredinu (ako stigne prava ponuda), Amer Gojak sve je bliže novom odlasku u inozemstvo, pa od klasičnih veznjaka "modrima" sigurno ostaju tek Ademi, Mišić, Bulat i Baturina. Da, tu je i Tolić, s posudbe će se vratiti i Marin, ali to su dosta ofenzivnije pozicije.

Robert Ljubičić je klasični "all-rounder", veznjak koji igra u oba smjera, u sebi ima "njemački mentalitet", nikada ne posustaje. Može igrati "šesticu", može biti i "osmica", odličan je u skoku i duel-igri, a lopta ga često "vuče prema naprijed". I zna zabiti. Iza njega je 111 utakmica u austrijskoj Bundesligi, a samo u jednoj sezoni prometnuo se u jednog od ključnih igrača Rapida.

Dinamove čelnike impresionirao je u grupnoj fazi Europske lige, u ogledu Rapida i Dinama (2-1) kada je svih 90 minuta bio dominantna figura na terenu. OK, tada nije bilo ozlijeđenog Arijana Ademija, ali - Ljubičić sigurno vrijedi. Dinamo dva igrača vrijedna (prema Transfermarktu) 4,5 milijuna eura dovodi za samo 1,5 milijun eura (Drmić stiže besplatno), a to je za takve igrače - top cijena.

Zagrepčani su već u svibnju "bacili rukavicu" Hajduku i Osijeku, teško je vjerovati da će Rijeka toliko trošiti na pojačanja. Dok u Splitu uglavnom razmišljaju o dvostrukoj kruni, a Osječani se bave budućnosti Nenada Bjelice, Dinamo u tišini dovodi pojačanja. Ili, barem one igrače koji bi to, prema svom nogometnom CV-u, trebali biti. Pametno...

