'Dinamo se previše oslanjao na pojedince, sad smo k'o Vatreni'

Dominik Livaković vratio se na domaće nogometne terene, srebrni sa Svjetskog prvenstva u Rusiji odradio je svih 90 minuta u pobjedi (2:1) Dinama nad Slaven Belupom. Odradio je prilično dobar posao, djelovao sigurno, no onda kapitulirao u sudačkoj nadoknadi. Hrvatski reprezentativac nije bio kriv za primljeni pogodak, a pred Nenadom Bjelicom sada su velike dvojbe...



Stiže Astana, a trener modrih otprilike za početni sastav za uzvrat s Kazahstancima. Dvojbi ima vrlo malo, jedna od njih je i - tko će braniti.



Danijel Zagorac odlično je odradio uvod sezone, Livaković ipak sezonu završio kao najbolji vratar lige, ovu otvorio kao reprezentativac sa srebrnom medaljom iz Rusije. Dvojbe su velike, ali za koga se god Bjelica odlučio, neće pogriješiti...



- Hvala Bogu, vratio sam se pobjedom. Već sam rekao kako nisam branio gotovo tri mjeseca, pa sam pomalo i zaboravio kakav je to osjećaj biti na golu. A naravno, meni je to najbolji osjećaj na svijetu. Samo moramo držati koncentraciju do samoga kraja, ne smijemo u završnici primati takve golove, pogotovo ne u utorak - rekao je u razgovoru za Goal Dominik Livaković, pa nastavio:



- Dosadašnje sam europske utakmice Dinama gledao sa strane, rekao bih da je sve to, osim onog prvog poluvremena iz Izraela, odrađeno na visokoj razini. Ma gotovo savršeno! Baš smo protiv Hapoela vani pokazali kako ova momčad ima glavu i rep, ali i da se možemo vratiti nakon što u europskoj utakmici gubimo 2:0. A u Izraelu stvarno nije bilo lako igrati, bila je nabrijana atmosfera, tribine su jako blizu, no Dinamo je bio pravi.



Slijedi uzvrat s Astanom, iz Kazahstana nosite sigurnih 2:0...

- Već u Kazahstanu smo napravili jako dobar rezultat, ali znamo kako nam neće biti jednostavno u uzvratu. I tamo smo pokazali veliku kvalitetu, svi znamo koliko dugo Astana nije poražena na svom terenu. Kazahstanci su već na polovici prvenstva, velika je to razlika, oni su u pravom ritmu, ali mi smo već tamo pokazali kako smo kvalitetnija momčad. Nećemo se opustiti, već i uzvrat odraditi na visokoj razini. Siguran sam da će nas oni odmah napasti, moraju ići po brzi gol.



OK, a koja je po vama najveća razlika između ovogodišnjeg i prošlosezonskog Dinama?

- Hm, prošle godine je u našoj momčadi bilo malo više individualnosti, sada puno više toga baziramo na zajedništvu. Prenio sam dečkima neke svoje dojmove iz reprezentacije, to je sigurno za sve nas jedini ispravan put. Vidjeli smo što je Hrvatska napravila na Svjetskom prvenstvu zahvaljujući snažnom kolektivu i tom zajedništvu, a vidjeli smo kako su individualci prolazili u Rusiji.



U Dinamu vlada velika konkurencija na vratima, Danijel Zagorac je čvrsto prigrabio 'jedinicu' dok vas nije bilo, pa bi sada za mjesto među vratnicama mogla vladati velika borba...

- Ma vjerujte, Zagorac je odličan vratar, mi smo kao najbolji prijatelji i tko god bude branio kod drugoga neće biti nikakve ljutnje. Stalno smo u kontaktu, s njim sam najviše komunicirao i dok sam bio na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Odlična je stvar što imamo dva kvalitetna vratara, a među nama će vladati samo pozitiva, što god se događalo, tko god branio - završio je Livaković.