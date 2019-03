'Dinamo smo pritisnuli pa im golman nije znao što s loptom'

Nakon prve utakmice bio je utučen. Nakon večerašnje, Bruno Lage kao da je dobio na lotu. No ono što je pričao ostalo je dosta nejasno. Ne zbog njega, već zbog prevoditeljice, koja se potpuno izgubila. Upotrebljavala je riječi kao koridori, opservacije, oportunistički napadi... Uostalom, evo kako je to izgledalo...

- Vidjeli smo da možemo igrati 120 minuta. Sigurni smo da možemo ovakvim radom doći daleko. Sada ćemo se odmoriti, imamo vremena. Ali, nemamo vremena jer nam slijedi prvenstvena utakmica.

Je li vas iznenadio Dinamo?

- Dobro smo igrali, u svim segmentima smo bili bolji. Imali smo brzi protok lopte. Neke igrače smo htjeli odmoriti, ali imat ćemo vremena za odmor. Bitno je da su koridori funkcionirali. Vidjeli smo da Dinamo igra slično kao u Zagrebu. Stoga smo htjeli napraviti veliki pritisak na srednji dio terena i natjerati Dinamo da se brani. Bez Seferovića nismo imali mogućnosti odgovoriti u Zagrebu. Da, dobro ste primijetili da ovdje nije bilo Seferovića. Povukli smo dva vezna igrača naprijed i većinu igrača da napadaju što dublje. Pokušavali smo s Jonasom da traži prostor u sredini. To smo razmatrali i prije igre, a ne tijekom.

Krenuli ste s malo čudnom postavom?

- Grimaldija i Jonasa nisam htio preopteretiti, pronašao sam rješenje. Pokušali smo napraviti prevagu na sredini terena kako bismo imali što veći posjed. Dinamov golman je bio prisiljen ispucavati loptu jer smo radili presing. Kada se zamijene dva igrača, onda to funkcionira bolje. Rafa je igrao oportunistički, no tako on igra. Bit će bolje, zato i trenira. Ima on snage. Ali sam ga izvadio na kraju.

Eto, tako je to izgledalo u prijevodu.