Olmovi agenti traže 7 milijuna eura, Milan se povlači iz priče?

Dani Olmo preskočio je prvu pripremnu utakmicu Dinama u Rovinju. Ništa čudno, 'modri' ne žele riskirati sa svojom zvijezdom, pa Olma na travnjaku neće biti ni sutra protiv Slovackog. Jednostavno, to je stav kluba, u Dinamu pod svaku cijene žele izbjeći bilo kakvu mogućnost ozljede svog najvrjednijeg igrača dok se stvari opasno 'kotrljaju' na prijelaznom roku.

Bez obzira što ga nije bilo na terenu, Olmo je i protiv Lokomotive (1-1) bio glavna faca na tribinama. Vedar i nasmijan, raspoložen i za šale s novinarima, mladi Španjolac je najmlađim obožavateljima podijelio niz autograma, odradio i niz 'selfieja'. Doista, na njegovom licu nema nikakvih naznaka nervoze zbog brojnih nagađanja o transferu u Milan.

Jasno, u Rovinju se pod budnim oko prati situacija oko potencijalnog odlaska u Milan, čak i same igrače zanima hoće li najskuplji igrač Dinama do kraja priprema biti s njima ili će sljedećih dana napustiti hotel Lone i zaputiti se prema Milanu. Dinamo je i dalje u kontaktu s talijanskim velikanom, između klubova je praktički sve dogovoreno, no još nije sve zgotovljeno.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zašto? E, sada problemi stižu isključivo s Olmove strane. Kako saznajemo, njegovi agenti imaju prevelike apetite, pa čak i za jedan Milan. Naime, oni za potpis ugovora žele čak sedam milijuna eura (!?) provizije (komisije), ali i određen postotak od sljedećeg transfera. U Milanu, barem za sada, tome nisu skloni, ni izbliza. I kako sada stvari stoje, sve bi moglo zapeti zbog prevelikih očekivanja nekih menadžera koji su uključeni u ovu priču. A u večernjim satima je u petak i Andy Bara stigao u hotel Lone...

U Dinamu ima i još pozitivnih vijesti, Amir Rrahmani sljedećih bi dana trebao finalizirati transfer u Napoli, a Verona bi za kosovskog reprezentativca trebala inkasirati 12 milijuna eura. Dinamo je prodajom svog igrača u Veronu zadržao i pravo na 10% od sljedećeg transfera, pa bi 'modri' za transfer Rrahmanija u Napoli mogli dobiti 1,2 milijuna eura...