Dinamo je pobjedom (4-3) nad Sturmom zaključio zimske pripreme koje je momčad Željka Kopića odradila prilično uvjerljivo. Zagrepčani su u Rovinju tri pobjede upisali protiv slovenskih prvoligaša (Olimpija 2-0, Koper 4-2, Domžale 3-0), a sada su u generalnoj probi s 4-3 svladali i drugoplasiranu momčad austrijske Bundeslige. Jasno, to su sve pripreme, ali u Maksimiru odaju dojam kako su spremni za proljetni dio sezone.

Dinamo i Sturm odigrali su nešto "veću utakmicu" koja se igrala 2x60 minuta, a oba su trenera prigodu dali svim raspoloživim adutima. Željko Kopić nije mogao računati na Petkovića (još trenira individualno), Ristovskog (pošteda) i Moharramija (s iranskom reprezentacijom), a momčad je postavio s tri centralna braniča (počeli Theophile, Šutalo i Perić), očito da će to biti prva opcija "modrih" u nastavku sezone. Strijelci u novoj pobjedi hrvatskog prvaka bili su Menalo, Ivanušec i dvaput Andrić.

Zagrepčani su poveli u 36. minuti preko Menala, dok je krajem prvoga dijela (znači, u 60. minuti) povisio Ivanušec. Najskuplji igrač "modrih" odlično se snalazi na poziciji polušpice, tu bi trebao biti velika snaga Dinama. Luka Ivanušec je loptu primio na lijevoj strani, povukao ju u desnu stranu, a onda pogodio suprotni kut.

Momčad Željka Kopića do trećeg je pogotka stigla u 67. minuti, a bila je to sjajna akcija u kojoj su odlično kombinirali Bulat i Štefulj, a na kraju suparničku mrežu zatresao Andrić. Austrijanci su u finišu utakmice pojačali ritam, nekoliko puta zaprijetili Zagorcu, ali i smanjili rezultat u 74. minuti preko Langa.

Dinamo je u 95. miunti odradio još jednu dobru akciju u 95. minuti, sada je Štefulj odigrao za Tolića koji se prvo riješio jednog čuvara, zatim ubacio za Andrića koji i drugi put pogađa mrežu Austrijanaca. No, Dinamovih "plus tri" trajalo je samo dvije minute, sjajni Lang još jednom je u 97. minuti matirao Zagorca. Do kraja utakmice sjajan je gol postigao Ljubić, tako smanjio na 4-3.

Strijelci: 1:0 - Menalo (36), 2-0 - Ivanušec (60), 3-0 - Andrić (67), 3-1 - Lang (74), 4-1 - Andrić (95), 4-2 - Lang (97), 4-3 - Ljubić (115).

Dinamo (3-4-1-2): Livaković - Theophile, Šutalo, Perić - Menalo, Ademi, Mišić, Bočkaj - Ivanušec - Jurić, Oršić (drugo poluvrijeme: Zagorac (od 106. Čavlina) - Dilaver, Lauritsen, Franjić - Špikić, Bulat, Gojak, Štefulj - Baturina - Tolić, Andrić).

Sturm: Siebenhandl, Gorenc-Stanković, Wuthrich, Prass, Sarkaria, Jantscher, Niangbo, Gazibegović, Kronberger, Affengruber, Dante (još su igrali: Marić, Schutzenauer, Borković, Komposch, Schendl, Jager, Kuen, Stuckler, Ingolistch, Hierlander, Lang, Strahlhofer, Ljubić, Nelson, Geyrhofer, Trummer).

Pripremne utakmice Dinama

Dinamo - Olimpija 2-0 (Jurić, Menalo)

Dinamo - Koper 4-2 (Bulat, Andrić, Špikić, Bočkaj)

Dinamo - Domžale 3-0 (Jurić 2, Tolić)

Dinamo - Sturm 4-3 (Menalo, Ivanušec, Andrić 2)