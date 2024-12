Dinamo traži novac sa suđenja Mamiću. Ovako ga je branio: 'Samo lopov tu vidi lopovluk'

Potpredsjednik Dinama Dubravko Skender nakon sjednice izvršnog odbora u utorak izvijestio je javnost kako je maksimirski klub promijenio mišljenje po pitanju štete koju je klub pretrpio u postupku protiv bjegunca od hrvatskog pravosuđa i svojem bivšem izvršnom predsjedniku Zdravku Mamiću i ostalima.

- Županijski sud u Osijeku nedavno je izvijestio klub da je izmijenjen dokazni prijedlog od strane USKOK-a i poslan je novi prijedlog za oduzimanje imovinske koristi. U prijedlogu Uskoka traži se da se ta korist uplati po presudi u državni proračun, a ovim imovinsko pravnim zahtjevom koji moramo ponovno podnijeti Dinamo se izražava kao oštećena strana i traži da se taj iznos uplati klubu. Riječ je 23,286.450 eura - kazao je Skender.

Ne tako davno u Maksimirskoj 128 tvrdili su drugačije. Na skupštini u ožujku 2018., tri mjeseca prije nego što je Mamić prebjegao u Bosnu i Hercegovinu i prije osuđujuće presude u prvom postupku, tadašnji predsjednik Mirko Barišić održao je polusatni monolog.

- Protiv naših se skupštinara vode tri kaznena postupka, a mi vjerujemo kako su oni zasnovani na neistinitim i netočnim podacima. Poanta svega je da se našim djelatnicima sudi jer su kao nanijeli štetu klubu, a mi smatramo da kao skupština moramo zauzeti čvrst stav. I apsolutno smo šokirani ovim nezapamćenim progonima naše Uprave. Kategorički odbijamo sve navode u ovim postupcima, naš klub niti u čemu nije oštećen, Dinamu nisu nanesene nikakve financijske i materijalne štete.

- Zato kategorički odbijamo sve navode u medijima, nama nije nanesena nikakva šteta. Dapače, klub se u proteklih 18 godina hrabro borio, postizao sjajne rezultate na sportskom, financijskom i organizacijom planu. Iza svih ovih spočitavanja koja nisu realna je neka druga pozadina. Evo, ovdje sam donio sva financijska izvješća od 2002. do 2016. godine koje su radile ozbiljne revizorske kuće, tu nema nikakvih manjkavosti ili nepodopština. Svi su tu na stolu, baš svaki skupštinar može sve pregledati. Svaki izvještaj, pa i porezni nadzor, pokazao je kako radimo sve prema zakonu, sve je uredno i točno.

Barišić je Mamića, koji je i sam bio prisutan na toj skupštini, branio tvrdnjama kako je posuđivao novac klubu.

- Zdravko Mamić je službeno u klubu od 5. studenog 2002., a još od 9. travnja iste godine počeo je posuđivati novac klubu. U tom nam je periodu Zdravko Mamić posudio 22 milijuna kuna, samo kako bi održali likvidnost i egzistenciju kluba. I da ne potonemo. Dapače, od 2002. do 2007. godine Zdravko Mamić je klubu ukupno posudio 83 milijuna kuna, sve je ovdje evidentirano. Ali, ni to nam nije bilo dovoljno, protiv kluba se tada vodilo stoinjak postupaka pa smo otvorili devizni račun u inozemstvu. Preko njega smo rješavali goruće probleme, a time je upravljala Uprava na čelu sa Zdravkom Mamićem. To je bilo jedino sredstvo da se klub održi.

- Jasminu Agiću je s tog računa prilikom odlaska u Južnu Koreju isplaćeno 600.000 eura, Ćiri Blaževiću 400.000 eura, Nikola Jurčević dobio je akontaciju od 30.000 eura, Josip Kuže 300.000 eura. S tog smo računa platili Lozana, bivšeg menadžera Eduarda da Silve s 300.000 eura. Boško Balaban sa svojim je odvjetnicima dobio milijun eura u tri rate, a kako bi bio siguran kako će dobiti novac, Balaban je dobio mjenice od Zdravka Mamića. Ponavljam, ne od Dinama, već od Zdravka Mamića. A s tog su računa još plaćeni Kranjčar, Marić, Butina, Alex Oliveira, Pandev, Nowotny, Koch - nastavio je Barišić.

- Pa kada bi Dinamo dizao kredite, Zdravko Mamić je davao garanciju u svojim nekretninama. Bilo je to jako rizično, ali takvi su potezi bili hvale vrijedni. Pa zašto se onda progone naši ljudi? Igor Bišćan je prodan u Liverpool za 21 milijun maraka, podjela tog transfera bila je 50-50, a Bišćan je sva sredstva dobio na račun u Austriji kako ne bi morao plaćati porez. Osobno sam znao kako ide podjela u transferu Dejana Lovrena i Luke Modrića, tu se plaćao porez u Hrvatskoj i odmah je krenula halabuka. Meni je neshvatljivo da naši ljudi idu u pritvor, a našoj upravi na čelu sa Zdravkom Mamićem skidam kapu, oni su napravili pravo remek-djelo. I mi danas ne branimo njega osobno, već branimo Dinamo.

Tadašnji predsjednik nadzornog odbora Miroslav Rožić dijelio je isto mišljenje.

- Mi smo prije ove Skupštine odradili sjednicu povodom nove istrage DORH-a protiv Zdravka Mamića u svezi tog inozemnog računa. I Nadzorni odbor je jednoglasan. GNK Dinamo nije oštećen preko tog računa, dapače NO drži kako je baš na taj način klub spašen od financijske i egzistencijalne propasti - rekao je Rožić i dodao:

- Našao sam se u jednoj šizofrenoj situaciji. U jednom momentu osjećam se kao u situaciji da moram braniti nekoga tko je 1991. godine nabavljao oružja iz inozemstva za obranu domovine, a sada ga optužuju zbog šverca i kršenja međunarodnog embarga za kupovinu oružja za obranu. Problem je što samo lopov u svemu vidi lopovluk. Pošten čovjek ne vidi u svemu lopovluk.

Skupština kluba tad je jednoglasno donijela odluku da Dinamu nije načinjena nikakva šteta, te klub nikakvih imovinsko-pravnih potraživanja prema svojim djelatnicima protiv kojih se vode istrage i postupci. Mirko Barišić tu je odluku potpisao. Dok je još bio na vlasti u Maksimiru prošle godine, skupština je tu odluku prošlog prosinca suspendirala na intervenciju člana nadzornog odbora Ognjena Naglića i zastupnika Željka Markovića. Tadašnja predsjednica uprave Vlatka Peras podignula je imovinsko-pravni zahtjev pred osječkim sudom tražeći nadoknadu štete u aferi Dinamo 2 od 21 milijun eura.

Barišić je u međuvremenu izgubio vlast u Maksimiru od Velimira Zajeca, ali je i dalje član skupštine. I idući tjedan trebao bi imati važnu riječ u izboru novih članova nadzornog odbora Branka Lesjaka i Slavka Tešije.