Dinamo traži potvrde za susret s Dragovoljcem, navijači bijesni! 'Modri': Ne želimo novu prijavu

Nacionalni stožer je prije dva tjedna ublažio epidemiološke mjere i razveselio ljubitelje HNL-a.

Naime, zbog pada brojki, klubovi mogu ukinuti Covid potvrde, ali moraju smanjiti kapacitet stadiona na 50 posto. S druge strane, ako žele puni kapacitet stadiona, potvrde moraju ostati na snazi.

Osijek je to i napravio uoči utakmice protiv Hajduka. Na utakmicu će se moći bez Covid potvrde, ali uz 50 posto kapaciteta. Očekivali su navijači Dinama da će to napraviti i 'modri' za susret protiv Hrvatskog dragovoljca u 29. kolu 1. HNL. Na Maksimiru ove sezone prosječno se skupi jedva i 2000 ljudi, uz to i istočna tribina nije u funkciji pa je to u jednu ruku bilo i logično, no na iznenađenje svih, Dinamo je odlučio drugačije.

- GNK Dinamo donio je odluku da će na utakmici 29. kola Hrvatski Telekom Prve lige Dinamo - Hrvatski dragovoljac u nedjelju 3. travnja s početkom u 17 sati na stadionu Maksimir omogućiti dolazak navijačima na stadion u punom kapacitetu uz obavezno posjedovanje digitalne EU covid-potvrde - objavio je hrvatski prvak.

I to je izazvalo revolt među navijačima Dinama. Mnogima je puna kapa testiranja pa su se nadali da će mirno i opušteno baš kao nekada doći pogledati utakmicu na Maksimir. Na društvenim mrežama sasuli su drvlje i kamenje po klubu, nikome nije jasno zašto su se odlučili za puni kapacitet kad je ionako interes mizeran za utakmicu protiv posljednjeg kluba lige.

- Pa bolje smanjite na 50% kapaciteta, ali da bude bez Covid potvrda, svakako će biti 2 tisuće navijača. Možete, ali nećete navijače, to je očigledno, Osijek može bez covid potvrda, vi ne možete, to jest nećete. E moj Dinamo - jedan je od komentara.

Ubrzo se i maksimirski klub javio u komentarima te objasnio svoju odluku.

- GNK Dinamo odlučio se za utakmicu Dinamo - Hrvatski dragovoljac za opciju punog kapaciteta stadiona uz posjedovanje EU digitalne COVID potvrde iz jednostavnog razloga što ne može utjecati na volju pojedinaca da održavaju strogu mjeru fizičkog distanciranja od metra i pol na otvorenom prostoru, koja je neophodna u slučaju odluke da na tribinama bude ograničen broj navijača koji nisu dužni imati EU digitalne COVID potvrde. Podsjećamo da je nakon utakmice Dinamo - Gorica odigrane 17. listopada 2020. godine u Maksimiru PU zagrebačka prijavila klub jer navijači na sjevernoj tribini nisu održavali strogu mjeru fizičkog distanciranja te je sudski postupak još uvijek u tijeku. Upravo iz razloga da izbjegnemo novu prijavu i eventualni sudski proces GNK Dinamo je odlučio da ide na opciju punog kapaciteta stadiona uz posjedovanje EU digitalne COVID potvrde - objavio je Dinamo.

