Prije više od mjesec dana Dinamo je u prvom pretkolu započeo svoj europski put u novoj sezoni, a sada ga samo jedna stepenica dijeli od najvećeg sna i ulaska u grupnu fazu Lige prvaka.

Ta stepenica zove se Šerif, a 'modri' prvi susret play-offa protiv moldavskog kluba igraju u danas od 21 sat u Tiraspolu.

Dinamo je klub koji nije primoran prodavati kako bi normalno funkcionirao, no zato jako puno ovisi o svojim rezultatima u Europi koji su mu prethodnih godina donijeli ogromnu svotu novca. Osim plasmana u najjače klupsko natjecanje i šestog nastupa na najvećoj pozornici, 'modri' bi pobjedom nad Šerifom zgrabili čak 25 milijuna eura!

Ulazak u grupnu fazu garantira im 15,64 milijuna eura uz dodatnih 6,82 mil. eura. No ispadnu li i Šahtar i Salzburg, uz inicijalnih 15,64, Dinamo bi dobio još dodatnih 9,09 milijuna eura, pa bi tako za ulazak u Ligu prvaka Zagrepčani dobili nevjerojatnih 24,73

milijuna eura.

- Bitno je biti strpljiv, s puno posjeda. Kad 'sakrijete' loptu takvoj momčadi, oni postanu nestrpljivi, onda krene i neorganizirani napad, a mi trebamo iskoristiti međuprostor koji se tad otvori. Naravno, to je plan, trebat će puno pameti, strpljenja i znanja da to realiziramo. Primijetili smo da je teren izuzetno klizav i nestabilan, a Zoran Zekić me prvo na to upozorio. To će se sve pokušat apsolvirat kroz zadnji trening i mislim da s te strane ne bi trebalo biti problema - kazao je trener Dinama Damir Krznar.

Niti ovaj put za susret neće konkurirati Arijan Ademi i Marko Tolić. Rasmus Lauritsen ozlijedio se protiv Legije i neće ga biti neko vrijeme, a Lirim Kastrati nije dobio vizu za ulazak u Moldaviju.

- Nema Lauritsena, Kastratija i Ademija, ali koga nema bez njega moramo i možemo. Vjerujemo da će 23 odabrana igrača odgovoriti svakom zahtjevu i omogućit nam miran i sretan povratak iz Moldavije. Priprema utakmice je bila sljedeća - svjesni svoje kvalitete, ali svjesni da moramo biti mudri, pametni i strpljivi te prije svega izuzetno ponizni otići na taj put i taj zadnji korak odraditi vrlo studiozno i ponizno - kazao je Krznar.

Svaka čast Šerifu koji je srušio Crvenu zvezdu, čvrsta i tvrda momčad vrijedna respekta, ali tip kluba kakve je Dinamo prethodnih godina dočekivao u 2. ili 3. pretkolu Lige prvaka i lako pobjeđivao. Nekada su se 'modri' za ulazak u LP borili s renomiranijim klubovima kao što su Malmö, Rosenborg, Young Boys pa u ovoj fazi natjecanja nisu mogli poželjeti boljeg protivnika.

Da, Šerif vrijedi, ali Dinamo je u ovoj priči klasa za sebe. I upravo zbog ogromnog uloga, ali i protivnika, Dinamo nema pravo na kiks.

Utakmica počinje u 21 sat i prijenos je na Areni Sport 1, a emisija uoči utakmice počinje na istom programu sat vremena ranije.