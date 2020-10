Dinamo, više nisi sam: City je poslao Marseille u crne rekorde

Sadašnji francuski doprvak nikako ne može na zelenu granu u Europi. Niz koji je počeo 2012. nikako da završi. Porazom protiv Cityja došao je do 11. zaredom u Ligi prvaka, a tu možda nije kraj

<p><strong>Manchester City</strong> ovaj je utorak malo uljepšao Dinamovu crnu statistiku u Ligi prvaka kao kluba s drugim najvećim brojem uzastopnih poraza u tom natjecanju. "Građani" su na Vélodromeu lakoćom svladali <strong>Marseille</strong> 3-0 i poslali ga na drugo mjesto te vječne ljestvice.</p><p>Dakle, i zagrebački "modri" i francuski doprvak imaju 11 izgubljenih utakmica u nizu u elitnom klupskom natjecanju. Dinamo je to ostvario u sezonama 2011/12. i 2012/13., a totalnog rekorda spasio ga je <strong>Ivan Krstanović</strong> penalom u 95. minuti protiv kijevskog Dinama na snježnom Maksimiru (1-1).</p><p>Marseilleov niz počeo je još u sezoni 2011/12., u osmini finala protiv Intera (2-1), a uslijedili su dva poraza od Bayerna u četvrtfinalu te sezone (2-0, 2-0), Arsenala (2-1), Borussije Dortmund (3-0), Napolija (1-2, 3-2), Arsenala (2-0), Borussije Dortmund (1-2), Olympiakosa (1-0) i Cityja.</p><p>Na vrhu negativne ljestvice kluba Duje Ćaleta-Cara i dalje je Anderlecht koji je od 2003. do 2005. imao 12 poraza zaredom. No Marseille ga još može izjednačiti, a možda i sustići jer mu slijede dvostruki sudari s Portom. Prvi na gostovanju na Dragau idući utorak, a onda i domaći sudar 25. studenog.</p>