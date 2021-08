Kristijan Jakić svakim je danom sve bliže Eintrachtu. Cijela priča još nije riješena, papirologija između dva kluba nije završena, ali sve vodi prema tome da bi Dinamov veznjak sljedećih dana mogao preseliti u Njemačku. Naravno, čelnicima Eintrachta se žuri, oni svim silama žele dovesti Jakića, a već u utorak je posljednji dan prijelaznog roka za Bundesligu.

U Dinamu i dalje vlada potpuna mobilizacija, ispadanje od Šerifa dodatno je mobiliziralo "modre redove", sav fokus sada je usmjeren prema utakmici s Osijekom. Ne, nije to jedna od onih "biti ili ne biti utakmica", do kraja prvenstva ostalo je još puno bodova, ali Dinamo u Gradskom vrtu mora pokazati pravi gard, biti opasan i goropadan, jednostavno mora biti Dinamo.

Kristijana Jakića u Gradskom vrtu nećemo gledati, 24-godišnji veznjak još se muči s ozljedom gležanja. Koja nije upitna, koja doista postoji. Na njegovu poziciju za veliki derbi mogao bi se vratiti Arijan Ademi (bit će u kadru), no tu još mogu zaigrati Bartol Franjić, Marko Bulat, pa i Amer Gojak. Damir Krznar ima sasvim dovoljno kombinacija.

Da, u Dinamu se sada otvoreno nadaju prodaji Kristijana Jakića za kojeg bi trebali inkasirati nešto više od sedam milijuna eura uz dodatne bonuse. Financijski prilično dobar posao, Dinamo bi tako prodajama Majera (12 mil. eura odmah), Jakića (7 mil. eura odmah) i Gavranovića (2,5 mil. eura) zatvorio "financijsku rupu" zbog ispadanja iz Lige prvaka.

Kristijan Jakić nalazi se u prilično čudnoj situaciji, zahvalni veznjak nije na ovakav način planirao napustiti Maksimir, riječ je o igraču koji se nikada na terenu nije štedio, koji nikada nije u igri povlačio "ručnu kočnicu". Dapače, vrlo brzo je postao jedan od bitnijih igrača Dinama, nogometaša bez kojih Zoran Mamić, ali i Damir Krznar nisu mogli zamisliti početni sastav.

Dinamo svakodnevno nastavlja potragu za novim stoperom, a sve je izvjesnije kako to ipak neće biti Erik Svjatčenko. Kapetan danskog Midtjyllanda imao je veliku želju doći u Maksimir, ali njegov je klub u pregovorima ispao tvrd pregovarač. Zagrepčani su za Svjatčenka nudili do 2,5 milijuna eura, ali Danci žele još i više. Erik Svjatčenko je u međuvremenu zapratio Dinamo na društvenim mrežama, pokazao veliku volju za dolaskom u Maksimir, no Midtjylland i dalje ne popušta.