Dinamo zabio iz 'slobodnjaka' poslije 658 dana! Oršić: Nikada nisam zabio dva na utakmici...

Moj posljednji gol iz slobodnog udarca? Uh, bilo je to još 2018. godine, na mojoj zadnjoj utakmici za Incheon, netom prije dolaska u Dinamo, rekao nam je dobro raspoloženi Mislav Oršić...

<p>Ne, baš nikada u profesionalnoj karijeri nisam postigao dva gola iz slobodnih udaraca na jednoj utakmici. Sve do nedjelje i Varaždina, kaže nam <strong>Mislav Oršić</strong>.</p><p>Dinamo je u Varaždinu dobio novog ‘kralja slobodnjaka’. Mislav Oršić (27) je u nedjelju oduševio na stadionu Varteksa, s dvije dalekometne ‘bombe iz slobodnjaka’ odveo Dinamo do nove prvenstvene pobjede. I sada je sasvim jasno, kada suparnički igrači sljedeći put zaustave nekog dinamovca u opasnoj zoni, oko lopte više neće biti gužve, za šut će se namjestiti Oršić.</p><p>- Moj posljednji gol iz slobodnog udarca? Bilo je to 2018. godine, na mojoj zadnjoj utakmici za Incheon, netom prije dolaska u Dinamo - poručuje Mislav Oršić koji je najavio bitku za najboljeg izvođača slobodnih udaraca u HNL-u.</p><p>A tu je konkurencija žestoka, tu ‘prijete’ Kristijan Lovrić i Petar Bočkaj. Zanimljivo, navijači Dinama su na gol iz slobodnog udarca čekali točno 658 dana, još od 16. prosinca 2018. godine. A tada je Damian Kadzior lijepim ‘slobodnjakom’ u Maksimiru srušio (1-0) Hajduk...</p><p>Mislav Oršić naravno nije prvi igrač u HNL-u koji je na jednoj utakmici zabio dva gola iz slobodnih udaraca, nije čak niti prvi ove sezone. Kristijanu Lovriću to je uspjelo prije manje od mjesec dana (13. rujna), najbolji igrač Gorice s dva takva gola šokirao je Lokomotivu.</p><p>A dva gola iz slobodnih udaraca na jednoj utakmici pamti i Miljenko Mumlek, ponajbolji izvođač ‘slobodnjaka’ u povijesti HNL-a. Miljenko Mumlek je dva ‘slobodnjaka’ zabio Slaven Belupu u kolovozu 2008. godine, iako su ‘farmaceuti’ tog dana u Varaždinu slavili 3-2.</p>