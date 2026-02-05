Dinamo želi veznjaka Gorice?

Iker Pozo (25) sjajnim je golom srušio Hajduk u Velikoj Gorici (1-0), a sada je za njegove usluge zainteresiran Dinamo, piše Cityportal.

Španjolski veznjak stigao je u Goricu prošlog ljeta nakon isteka ugovora u Šibeniku, a prezentacijama ove sezone zaintrigirao je mnoge klubove. Dinamo se u ovom prijelaznom roku "riješio" Mudražije, Villara i Ljubičića te ostao na samo pet veznih igrača za tri pozicije.

Sredinu terena "modrih" pokrivaju Mišić, Bennacer, Zajc, Stojković i Soldo, a Pozu vide kao zamjenu za Mišića, prenosi isti izvor.

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Radi se o veznjaku "finoga kova"; dobar je tehničar i dodavač lopte, niskog je težišta i dobrog pregleda igre. Ove je sezone treći najbolje ocijenjeni igrač prema SofaScoreu s ocjenom 7,31 i samo su Adriano Jagušić (7,52) i Sergi Dominguez (7,38) ispred.

Foto: Sofascore za 24sata

Posebno je impresivan kod Poze postotak od 62,9 uspješnih driblinga, što je brojka koje se ne bi posramili ni krilni igrači. Osim toga, prosječno osvaja 5,61 posjeda po utakmici, ulazi u 11,2 duela, oduzima 2,72 lopte te ostvaruje 0,83 ključnih dodavanja.

Važno je za napomenuti da Pozi ugovor istječe u ljeto 2027. i da bi Gorica razmislila o prodaji. Vrijednost Španjolca prema Transfermarktu iznosi 750.000 eura, što znači da bi na njemu prvoligaš iz Turopolja mogao zaraditi ozbiljan novac.

Tko je Iker Pozo?

Pozo je pet godina omladinske karijere proveo u dresu Real Madrida, a potom 2012. nogometno školovanje nastavio u Manchester Cityju. Nastupao je za U-21 i U-18 momčad "građana", ali za prvu momčad nikad nije nastupio. Poslali su ga na posudbu u FC Eindhoven gdje je odigrao 29 utakmica i zabio tri gola u sezoni 2020./21., a onda šest mjeseci kasnije u Rijeku gdje se nije nametnuo.

Istra 1961 i Gorica sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vratio se u City u ožujku 2022., a nakon 11 mjeseci bez odštete prešao u Šibenik. Za Šibenčane je odigrao 61 utakmicu i zabio tri gola te namjestio četiri, a prošlog ljeta obukao je dres Gorice za koju ima 19 nastupa i čak pet golova, uz tri asistencije.