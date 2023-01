Dinamov dužnosnik tvrdi: Čak 8,5 milijuna eura nestalo je na transferima More i Ante Ćorića

Mamićeva struja na čelu s Miroslavom Rožića na izvanrednoj presici objavila je kako je skupila dovoljan broj potpisa za održavanje izvanredne Skupštine i tako najavila nastavak pravne bitke s Krešimirom Antolićem, a sad je u medije istupio član Dinamovog Izvršnog odbora Ognjen Naglić, koji je iznio niz optužba na račun Mamićevih podanika.

- Miroslav Rožić, samozvani ekspert za tumačenje pravilnika i Statuta, i njegov pomagač Damir Zorić ponovo grubo obmanjuju javnost. Vidjeli smo to i danas. Tvrde da je IO Dinama postupio protiv Statuta kluba kada nije poslušao odluku Skupštine, koja je tražila da se smijeni član Uprave - rekao je Naglić za Index.hr pa nastavio:

- No što piše hrvatski Zakon o udrugama? Članak 18/2 kaže da "skupština bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava drugo tijelo udruge, koje bira skupština". Na taj način je Miroslav Rožić doveo u zabludu brojne članove Skupštine, koji sada traže izvanrednu sjednicu Skupštine kluba, a kao razlog navode da je dio članova Izvršnog odbora s predsjednikom kluba odbio provesti odluku Skupštine. I da je tako drastično prekršen klupski Statut. Iz navedenoga kristalno je jasno da to nije bilo tako.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Naglić tvrdi da se ne radi o ratu dviju suprotstavljenih strana, već da dio ljudi želi da prestane izvlačenje novca iz blagajne 'modrih'.

- Ne radi se ni o kakvom sukobu Mamić-Antolić. Naime, dio IO-a i Skupštine ne želi da se grubo krše zakoni RH. Žele da prestane izvlačenje novca iz Dinama, to jest da se Zdravku Mamiću onemogući da iz bijega u BiH upravlja sportskom politikom kluba, dakle dovođenjem i prodajom igrača. Od 2016. do 2021. Dinamo je raznim menadžerima za posredničke usluge isplatio više od 250 milijuna kuna. Inače Uefa preporučuje 3%, a tolerantna marža je do deset posto. Dinamo je u spomenutom razdoblju isplaćivao u prosjeku 18.18% - kazao je pa iznio konkretne primjere:

- Dogodilo se uz to (izvan ovog iznosa) da je posao prelaska Nikole More u moskovski Dinamo vrijedio 9 milijuna eura, a da je u klub ušlo 4.5 milijuna. Za prelazak Ante Ćorića u Romu Talijani su isplatili 8 milijuna eura, a klub je dobio samo 4 milijuna. I jedno i drugo 'zahvaljujući' za klub vrlo štetnim odlukama iz 2014. i 2015. godine. A na to je na sjednici Izvršnog odbora prvi upozorio baš Krešimir Antolić, ustvrdivši da se tako ne može dalje - zaključio je Naglić za Index.hr.

Foto:

