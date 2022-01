Nakon više od mjesec i pol dana pauze, HNL nam se napokon vratio. Proljetni dio sezone otvorili su Istra i Šibenik, a u nedjelju derbijem zatvorili Dinamo i Rijeka. Za razliku od prvog dijela sezone, sudačkih repova ovaj put nije bilo. Suci i VAR su perfektno odradili svoj posao, a nadamo se da će s dobrom formom nastaviti i u nastavku sezone. Ipak, čeka nas jedna od najneizvjesnijih sezona u povijesti HNL-a.

Dinamo je s pola snage prvi put ove sezone pobijedio Rijeku (2-0). 'Modri' su od početka do kraja dominirali, zabili dva gola preko Šutala i Oršića, a pobjeda je mogla biti i uvjerljivija. Pravdu je dijelio sudac Igor Pajač i dobio jako dobru ocjenu.

- Dobro je sudio, dobro surađivao s VAR sobom. Neke situacije je procijenio jako dobro - kazao je Mario Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Prva sporna situacija bila je na samom početku utakmice. Mislav Oršić probio je lijevu stranu i poslao loptu na drugi dio peterca gdje je bio Komnen Andrić. No, do ozbiljnog šuta nije uspio doći jer je pao nakon kontakta s Andrijom Vukčevićem. Dinamovci su tražili jedanaesterac, a Pajač samo odmahnuo rukom.

- Andrić kasni u reakciji, došlo je do minimalnog kontakta, ali nije taj kontakt narušio njegovu koordinaciju. Ključni zaključak na nedavnom je bio da se lagani kontakti ne smiju suditi kao penal. To je potkrijepila VAR soba provjerom u nekoliko sekundi.

Dinamo je u prvom poluvremenu tražio još jedan jedanaesterac. Josip Šutalo pucao je glavom nakon ubačaja, a lopta je pogodila u ruku Darka Velkovskog.

- Tražili su igranje rukom jer je došlo do kontakta lopte i ruke. Igrač Dinama je prvi došao do lopte i pucao glavom prema golmanu Rijeke, ali pozicija ruke obrambenog igrača Rijeke se nalazi u prirodnoj poziciji u odnosu na skok. Tu je upitno je li bila ruka ili rame. To nije kažnjivo za penal. Bilo je nekoliko kontrola. Definitivno ne može biti penal. Lopta je išla u glavu pa ju usmjerila prema ruci. Da je ruka išla u putanji lopte i da ju je skrenula, onda bi bio penal. U uputama piše da ako se ruka nalazi u neprirodnom položaju, a došla je uslijed skoka, ruka tijekom skoka ne može biti nego u ovoj poziciji, kako je udaljenost ruke i glave gotovo u centimetrima, ovo ne može biti kazneni udarac.

Dinamo je poveo golom Josipa Šutala u 21. minuti, a pomoćni sudac je prvo poništio gol zbog zaleđa. Sumnjiva je bila pozicija Komnena Andrića koji je pucao, a Labrović mu obranio. Na loptu je naletio Šutalo koji ju je poslao u mrežu. Ipak, nakon provjere VAR sobe, Zebec je dobio dojavu kako zaleđa nema pa je pokazao na centar.

- Dinamov prvi gol? Možda crte prvo nisu bile najidealnije, njih iscrtava softver i tu se ništa ne može. Radi se po Uefinoj licenci koju HNS podosta i plaća. Zaleđa nije bilo. Najbolje bi bilo da pomoćni sudac uopće nije podignuo zastavicu. Upute su da u graničnim situacijama sudac ne diže zastavicu. Tada se dogodi gol, a kod svakog gola imate obaveznu tihu provjeru. Ovako se pomoćni sudac požurio, pokazao zaleđe, ali zaleđa nije bilo. Trebalo je pustiti gol i pričekati VAR provjeru.

Slaven Belupo je pobijedio Osijek 2-1 i šokirao ga u Gradskom vrtu, a susret je sudio Duje Strukan i ostavio jako dobar dojam.

- Duje je tradicionalno dobar i uvjerljiv, njegove su odluke mirne. Dobar pristup, dobar fokus, sudac od povjerenja - pohvalio je Strahonja Duju Strukana koji je sve odradio perfektno.

Ali zato je imao pune ruke posla u analizi suđenja Marija Zebeca koji je dijelio pravdu na susretu Hajduka i Šibenika (3-1). Dva čista jedanaesterca sudio je nakon dojave iz VAR sobe.

Kod prvog je Batarelo nagazio Jana Mlakara po gležnju u 13. minuti. Zebec je pokazao da se igra dalje, ali nakon nekog vremena je prekinuo susret i sam otišao pogledati snimku. Nakon svega se uvjerio da je pogriješio i pokazao na bijelu točku. Livaja ga je realizirao za 1-0.

- Sudac je krivo procijenio, nije vidio čisto gaženje po gležnju. Ovo je izolirani incident na osnovu kojeg je VAR soba morala reagirati. On je pokazao da prekršaja nema, je li ga nešto omelo, teško je reći. Ali dobro je što je VAR soba prepoznala ovu incidentnu situaciju, što je on to prihvatio i donio dobru procjenu. Tijekom jeseni smo imali nekoliko situacija u kojima suci nisu htjeli prihvatiti dojavu iz VAR sobe. Ili im nitko nije javio. Toga više nemamo nakon seminara koji su suci imali prije nekoliko dana. Suci su imali specijalne treninge i upute kako postupiti u kojem trenutku. Jasna i očigledna pogreška.

U prvom poluvremenu su i domaćini tražili jedanaesterac. Lopta se odbila od Antonija Marina i pogodila Josipa Vukovića u ruku. No, ona je bila uz tijelo.

- Lopta se odbila od igrača Šibenika od predjela kuka u ruku igrača Hajduka. Kliznula je niz ruku koja je bila uz tijelo, ali ovdje nema riječi o penalu.

Ivica Batarelo bio je tragičar utakmice. Krajem prvog dijela skrivio je i drugi jedanaesterac nakon što je u skoku loptu dirao rukom. Zebecu opet ništa nije bilo sumnjivo, ali na dojavu iz VAR sobe je otišao pogledati snimku i ustanovio da je opet pogriješio pa je dosudio penal. I njega je realizirao Livaja.

- Lijeva ruka mu je otvorena, on nije bio pod pritiskom ili kontaktom. Ova ruka je zaustavila let lopte i bila je u neprirodnom položaju iznad ramena. Opet je VAR soba dobro detektirala problem i javila sucu. Zebec nije dugo gledao jer je jasno i očito.

Krajem utakmice Marko Livaja pao je u kaznenom prostoru Šibenika nakon jednog kontakta.

- Nije suđen prekršaj. Vidio je Zebec da je Livaja imao dovoljno vremena da uputi loptu samostalno bez prekršaja. Kada je lopta otišla, došlo je do kontakta. To nije kažnjivo.

A na prvoligaške travnjake vratio se Ivan Bebek. Nije ga bilo od kraja rujna i utakmice Hajduka i Lokomotive kada je u javnost isplivala sporna audio snimka na kojoj je komentirao svoje odluke i izvrijeđao jednog novinara. HNS ga je suspendirao na šest mjeseci, ali u prosincu prepolovio tu kaznu. Kako je kazna istekla, opet je u pogonu. Sudio je susret Lokomotive i Hrvatskog dragovoljca (2-1), a Strahonja ga je pohvalio.

- On je potreban i hrvatskom suđenju i nogometu. Bio je motiviran. Suspenzija nije ostavila traga na njemu. Kvaliteta je neupitna. Dobro je kontrolirao susret.

Utakmicu Istre i Gorice (2-1) sudac Fran Jović je odradio bez neke prevelike zamjerke.

- Bio je dosta dobar, imao je malih poteškoća oko kartona, ali imao je dvije sjajne procjene u kaznenom prostoru.