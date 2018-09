Dinamov 'Veliki Blek': Moćno je što sad imam takav nadimak...

Bit će napeto u derbiju, puno sam priča čuo o tome što nas dolje čeka. Volim takve utakmice, zbog toga se i igra nogomet. Da kad negdje dođemo da nas i mrze, to nam je baš fino, očekujem da dobijemo, rekao nam je Emir Dilaver.

Dinamov broj 66 koji nosi zbog ekonoma kojeg je imao u Ferencvarosu oduševljava. Kod njega nema labavo, kad mu netko dirne suigrače, odmah dobije “svoje”.

- Ne dam da itko dira moje suigrače. Kad pobjeđujemo, pobjeđujemo skupa, kad se tučemo, tučemo se skupa, to su moja braća na terenu - kaže 27-godišnji branič rođen u Tomislavgradu.

Nedavno mu je trener Nenad Bjelica dao nadimak Veliki Blek, po stripovskom junaku, on je doista “modra” stijena.

- Vidio sam kako izgleda Veliki Blek. Sviđa mi se taj nadimak, moćan je. Trener zna da ja nikad nisam dulje pauzirao, da sam baš kao stijena. Borim se, što ću drugo - smije se Dilaver, koji je igrao za mlađe selekcije Austrije, ali dosad nije dobio poziv za reprezentaciju ni Austrije ni BiH.

- Čekao sam dugo, nade još ima, ali sasvim iskreno, polako ću to prekrižiti - kaže Dilaver, koji u Zagrebu živi sa suprugom i dvoje djece.

- Hobi? Kakav hobi da imam s dvoje djece? Jedini hobi mi je da ganjam njih dvoje. To mi je najljepši mogući hobi - rekao je branič koji je na kraju prošle sezone stigao iz Poljske, gdje ga je također vodio Bjelica.

- On me prije Dinama vodio dvaput u karijeri i zbog toga sam pod svaku cijenu htio doći u Maksimir. Kod njega je teški profesionalizam, s Bjelkom je najbolji rad što ga igrač može imati. Čast mi je da me trener poput njega toliko cijeni - kaže “modri” stoper.

On je jedan od lidera ove momčadi od koje očekuje velike stvari.

- Naravno da možemo do proljeća u Europi. Nije slučajno da smo ovako razvalili Fener - optimist je Emir, kojega smo pitali kakvu glazbu sluša i kakve filmove voli.

- Slušam sve od strane do narodne, ali rijetko si pustim glazbu. Ne volim slušati ni radio u automobilu, radije malo razmišljam. Najdraži žanr mi je akcijski - završio je Dinamov Veliki Blek.