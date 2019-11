Dinamova čarolija: Dolazit će igrači, u ponudi plavi buncek

Dinamo je i ove godine dio najpopularnijeg zagrebačkog Adventa. Ove godine Dinamo na Adventu sudjeluje kroz zanimljiv koncept nazvan 'Dinamova čarolija'. Riječ je o adventskoj kućici na istočnom dijelu Trga bana Josipa Jelačića u sklopu Božićne bajke koja će biti otvorena od subote, 30. studenoga 2019. godine.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijekom Adventa, "Dinamova čarolija" biti će glavna lokacija za većinu događanja vezanih uz zagrebački klub. Od druženja igrača s navijačima, promotivnih i medijskih aktivnosti kluba pa do humanitarnih akcija te evenata vezanih uz one najmlađe. Veliko otvorenje Dinamove čarolije na rasporedu je u nedjelju, 1. prosinca od 18 sati, a na otvorenje stiže i velik broj igrača prve momčadi!

Hrvatski prvak će u svojoj ponudi imati i nekoliko zanimljivih menija poput Big Blue Bunceka, Dinamo burgera, ZGrebrica... U svakom slučaju, već u nedjelju se na Trgu bana Josipa Jelačića očekuje velik broj posjetitelja koji će se još jednom imati priliku družiti s brojnim igračima hrvatskog prvaka.

Dinamo je u suradnji sa Dumovcem - gradskim skloništem za nezbrinute životnije, napravio akciju u kojoj će za svaku čašu prodanog kuhanog vina na Dinamovoj kućici od 1. do 31. prosinca, izdvojiti po jednu kunu. Ovisno o broju prodanih čaša vina na kraju akcije, ukupni će iznos biti dodijeljen Skloništu u Dumovcu. Sredstva će biti iskorištena za opremanje veterinarske ambulante za pomoć životinjama koje tamo čekaju udomitelje.

Radno vrijeme Dinamove kućice:

Nedjelja - četvrtak od 11 do 23 sata

Petak - subota od 11 do 1 sat

Blagdani (24.12., 25.12., 26.12., 6.1.) od 12 do 23 sata

Stara godina (31.12.) od 11 do 4 sata (do kraja proslave Nove godine)