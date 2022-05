Dinamova fešta: Šibenski junak seli na klupu, a navijači za kraj sezone žele pad Hajduka...

Dinamo će danas, u utakmici bez rezultatskog značaja, dočekati Hajduk. Opet, teško je pričati kako dvoboji dvije najbolje momčadi Hrvatske nemaju rezultatski značaj, pa će bez obzira na riješeno pitanje o naslovu prvaka večeras u Maksimiru biti zanimljivo. Navijači Dinama danima se spremaju za veliku feštu, a njima ništa nije slađe već titulu proslaviti pred očima najvećeg rivala.

Ne sjećamo se kada su ulaznice za neku Dinamovu HNL utakmicu planule takvom brzinom, od 12 sati se sprema otvaranje Fan Zone, pripremljeni su koncerti zvijezda A strane i Zaprešić Boysa, sve kako bi zagrebački tulum danas trajao što dulje. Ali opet, u prvom planu će biti igrači kojima je Ante Čačić jasno dao do znanja kako sezona još nije gotova. Još samo trebaju "riješiti" Hajduk i to je onda to.

Ante Čačić svojim je igračima poslije pobjede u Šibeniku dao dva slobodna dana, prvi sljedeći trening bio je zakazan tek za srijedu. Dinamovci su se tako odmorili, naspavali, napunili baterije, a na njima je sada da još jednom "zagrizu", pred sasvim solidno popunjenim Maksimirom poklone navijačima "najdražu pobjedu sezone".

U kadru neće biti Stefana Ristovskog kojem je u Šibeniku nastradao gležanj, u kadar se vraća Josip Mišić koji je odradio suspenziju zbog žutih kartona. I prema tome u sastavu neće biti nekakvih iznenađenja, barem ih ne bi trebalo biti. Na golu će biti Dominik Livaković, zadnju liniju činit će Moharrami, Šutalo, Lauritsen i Bočkaj.

Josip Mišić opet će zaigrati na "šestici", uz njega će u veznoj liniji biti Ademi, dok će iza usamljenog Petkovića biti Špikić (desno), Ivanušec (sredina) i Oršić (lijevo). Šibenski junak Marko Tolić mogao bi opet početi s klupe, a Sadegh Moharrami upisati posljednji nastup u dresu Dinama. Simpatični Iranac muči se s minutažom poslije dolaska Ristovskog, a ako s reprezentacijom želi u Katar mora odraditi sjajnu jesen.

A upitno je, jako upitno, hoće li i u Dinamu i dogodine biti u prvom planu. Sasvim je sigurno da će danas pokoju minutu protiv Hajduka dobiti i mladi Martin Baturina, Dinamov "wunderkind" kojem treba više povjerenja, više prigoda za dokazivanje. Jedini minus u cijeloj priči opet je - stadion. Dinamovo će se slavlje odviti bez navijača na istoku, niti Torcide ne bi trebalo biti u (pre)velikom broju, a u Zagrebu tijekom dana postoji opasnost od kiše. I to je još samo jedan dokaz koliko Grad Zagreb treba novi stadion...

Najčitaniji članci