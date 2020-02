'Mali korak za čovječanstvo, ali jako velik za - Dinamo Zagreb'

Mlade nade Dinama u Kijevu su uspješno nastavile svoj europski pohod, nogometaši Igora Jovićevića su poslije izvođenja penala (0-0; 4-3-m) bili bolji od kijevskog Dinama. Zagrepčani su bili oslabljeni neigranjem Antonija Marina i Tomislava Krizmanića, ali su predvođeni sjajnim golmanom Renatom Josipovićem stigli do osmine finala juniorske Lige prvaka.

Mladi vratar koji već triput bio i na pripremama seniorske momčadi obranio je prilikom raspucavanja pokušaje Nadolskog i Vološina, dok je za konačno slavlje 'modrih' pogodio Bernard Karrica. Vrlo dojmljive partije u dresu Dinama pružili su još Joško Gvardiol i Bartol Franjić. A uz Karricu s bijele točke za 'plave' su pogađali Julardžija, Šipoš i Gvardiol, neprecizan je bio tek Janković.

- Ovo je baš vrhunski doživljaj, lijepo je ovo doživjeti, presretan sam što smo pobijedili. Dali smo baš sve od sebe, a Dinamo Kijev je moćna ekipa s vrhunskim napadačkim trojcem. Mi smo se borili do kraja, došli do penala, a to što sam obranio njihova dva pokušaja nije moja zasluga već cijele momčadi - rekao je junak utakmice Renato Josipović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ponosan je bio i trener Dinama Igor Jovićević...

- Ovo je fantastičan osjećaj iako smo do pobjede stigli na penale, to je sve lutrija, mogla je utakmica otići i na drugu stranu. Tijekom cijele utakmice smo kontrolirali njihovu tranziciju iz koje su jako opasni, Dinamo Kijev u fazi napada ima nekoliko individualno jakih igrača. Mislim kako smo pokazali čvrst karakter, iako se u pripremi utakmice sve okrenulo protiv nas, gore nije moglo - rekao je Igor Jovićević, pa nastavio:

- Puno igrača je bilo upitno, pa nam je otkazan let, tek smo u 1 ujutro na dan utakmice stigli u Kijev. Dosta je faktora utjecalo na našu igru, ona bi u normalnim okolnostima bila bolja, ali sretan sam zbog ove momčadi i prepun emocija. Volim ovu momčad, ovi dečki su heroji, ponosno nose i štite imidž Dinama po Europi. Penali su lutrija, ali i u suprotnom bi bio jako ponosan na njih. Ova pobjeda je mali korak za čovječanstvo, ali veliki za Dinamo Zagreb.