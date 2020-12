Dinamovci, nazdravite! Momčad vam je tako moćna i neprobojna

<p>Da se malo našalimo na početku. Pa sad barem nema razloga za dramu. Dinamovci sad imaju jedan problem, kako se prije žene dočepati daljinskog upravljača u ponedjeljak 14. prosinca u 13 sati i gledati ždrijeb 1/16 finala Europske lige?! To im je sad glavna briga, počnite smišljati taktiku, za sve su se ostalo pobrinuli igrači <strong>Dinama</strong> i njihov trener <strong>Zoran Mamić </strong>sa stručnim stožerom.</p><p>Dinamo vam je vjerojatno u životu odnio na tone živaca, to je sigurno, ali večeras? Pa niste se baš morali toliko živcirati. Na travnjak su izašle dvije momčadi, jedna je bila nemoćna, troma i spora, a druga je bila europska, moćna, odlična. Kako je samo Dinamo kontrolirao utakmicu na kultnom De Kuipu. </p><p>Prvih je 45 minuta to bila lijepa kontrola, <strong>Feyenoord </strong>nije mogao ništa, a onda je, baš kao i Austriji, u samoj završnici "dodao gas". Penal i gol, a onda u nastavku još jedan. Nizozemci su baš bili nemoćni, a kod Dinama je bilo toliko dobrih i raspoloženih igrača večeras. Kakva je to samo akcija bila kod gola Lovre Majera. Veličanstvena!</p><p>Postoji čuveni Kineski zid, a od ove sezone za dinamovce postoji i čuveni Plavi zid. To vam je zid ispred Dominika Livakovića i Danijela Zagorca. Zid koji je neprobojan, već pet kola. Pazite, Dinamo u skupini Europske lige nije primio gol 450 minuta, računajući sudačke nadoknade još i više. Pa ako to nije vrijedno naklona, onda doista nije ništa.</p><p>Utakmica protiv CSKA će za tjedan dana biti samo za prestiž. Naravno da će Dinamo htjeti s pobjedom potvrditi da je daleko najbolja momčad ove skupine, ali neće biti pritiska. Najvažnije je ne primiti gol, to bi bilo sjajno, završiti skupinu s nulom.</p><p>Zoran Mamić je vođenjem Dinama u skupini Europske lige još jednom pokazao kako je baš jako dobar trener. S ovim je uspjehom ušao među najveće trenere Dinama u novijoj povijesti. To je činjenica. Zoran je s Dinamom pobjeđivao Arsenal u Ligi prvaka, jedan je naslov prvaka osvojio bez poraza. Sad je na sjajan i elegantan način s Dinamom izborio europsko proljeće. Napravio je dobar posao i kao sportski direktor. Danac Rasmus Lauritsen je odličan branič, a ima bolji pas od mnogih veznjaka.</p><p>Naklon do poda i kapetanu Arijanu Ademiju. Večeras je 77. put nosio Dinamov dres u Europi. Kapetane, zaslužio si pljesak, a sad prema brojci sto. Ove bi sezone najmanje mogao doći 80 nastupa, a zašto ne biti optimističan i vjerovati kako ovaj Dinamo može do osmine finala ili četvrtfinala Europske lige. O tome sad ne treba razmišljati. Sad dinamovci trebaju nazdraviti. </p>